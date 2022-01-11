▲ 【大行報告】野村：Omicron病毒衝擊中國動態清零方針 惟僅一半機率年內放寬

天津、河南發現Omciron新變種病毒本土病例，野村最新報道指，中國近期在西安等地出現本土病例後，出現本土病例的城市分布較以往疫情零散，認為Omicron病毒高傳染特質將對中國「動態清零」方針帶來嚴重風險，預計在北京冬奧舉行前內地將有更多城市須收緊社交距離措施，也令新春假期零售和服務業面臨衝擊，實質零售銷售短線或再陷倒退。

野村現時維持中國首季GDP增長2.9%及全年增長4.3%預測，但坦言具不少下行風險，特別是首兩季。野村續指，市場現普遍預期中國首季增長達4.2%及全年增長5.2%，料未來數周市場將顯著下調預測。

野村：中國3月放寬防疫機會微 一半機會維持「清零」至明年

野村形容，中國清零政策顯示內地政府機構強度，感染個案少也被視政府政績，若放棄或放寬清零，或被視為承認清零政策失效，因此認為內地在今年底「二十大」防控政策難有大變，在冬奧放寬政策機會微乎其微。

野村現時估計，有50%概率在今年底結束清零政策，另有50%概率延續至2023年3月或以後。

野村分析，目前來看，Omicron病毒致命率較低，「清零」在挽救生命上貢獻不如以往大，而中國出口增長在高基數、海外消費由耐用品轉向服務、人民幣強勢下，今年都將急速放緩。

隨其他國家大都採「與病毒共存」策略，野村認為，中國維持「清零政策」挑戰更大，政府須要額外心力放於防疫多於經濟發展，而多輪封城及出行限制也可能引發民眾疲倦，也加劇就業困難問題。

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