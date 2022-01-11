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【美國疫情】民主黨驚失民意 「藍州」未敢再封城

環球社會熱點 13:52 2022/01/11

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美國各州因應新冠肺炎疫情，分別制定不同防疫措施。美國媒體報稱，各個由民主黨控制的州鈕或城市只有收緊部分防疫限制，未有如疫情初期，出現確診急升後實施封城等嚴格防疫措施。

【美國疫情】入院數創新高 確診連續6日平均逾50萬 【下一頁】

自Omicron變種病毒出現後，美國各地疫情再度升溫。由民主黨控制的州分如紐約州及加州即使確診不斷創新高，仍然嘗試維持學校照常運作，商店可以繼續經營，未有再次祭出封城等嚴格防疫手段。

加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）與洛杉磯市長加切蒂（Eric Garcetti）強調，美式足球超級碗會在當地如期舉行。科羅拉多州州長波利斯（Jared Polis）近日亦宣布，州內醫療緊急狀態令取消。總統拜登（Joe Biden）早前亦呼籲，民眾不需取消假期安排

美國政治新聞網站Politico指出，與「紅州」相比，「藍州」在疫情初期嚴格手段取得不少支持。但疫情即將邁入第3年及面對新一波變種病毒疫情，不少民眾對防疫感到疲乏，更有人認為當初的防疫手段嚴重損害經濟，使民主黨面對更大挑戰。

民主黨內亦對此有分歧，Politico稱黨內左翼勢力指摘，有人出賣公共健康換取經濟維持正常。代表教師﹑醫護人員及航空人員的工會亦批評聯邦政府，未有提供足夠檢測工具及口罩，以及要求政府考慮短期封城直至新一輪疫情緩和。

【通脹高企】鮑威爾：避免根深蒂固 美國經濟正迅速擴張 【下一頁】

哈佛公共衛生學院政治政策專家布倫登（Bob Blendon）表示，民主黨州長或市長不可能再次選擇封城，民眾已經失去耐心，不會再容許有措施影響日常正常生活，特別是中期選舉將至，再次嚴格防疫恐怕只會對民主黨選情有反效果。

美國蒙茅斯大學（Monmouth University）去年12月一項民調顯示，6成受訪者已經受夠疫情及防疫措施對日常生活的影響，當中包括63%民主黨支持者。調查機構總監默里（Patrick Murray）指出，不少曾大力支持封城的民眾表示已經不再關心封城與否，他們的取向亦反映在有關州分的新防疫措施選擇。

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責任編輯：吳漢培

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