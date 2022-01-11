【西班牙疫情】新冠確診繼續升 政府當流感處理

西班牙單日宣布再增超過9,7萬宗新冠確診，過去兩周的確診個案急升。但西班牙政府面對持續急升的確診數字，決定調整疫情監測系統統計方式，把新冠肺炎當作流感處理。

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根據統計網站Worldometers截至周一（10日）的數據，西班牙單日新增97,464宗確診。路透社報道，西班牙過去14日平均每10萬人有2,989宗新確診，自上月初以來增至超過10倍。

西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）上周表示大多數新增確診均為無症狀個案，強調國家必須學會以很多與其他病毒共存的方式，與新冠病毒共存。

西班牙媒體報道，該國計劃推出一項新疫情監測系統，類似多年來監測流感疫情的系統。系統不再依賴每日新增確診數字，而是收集有統計意義的樣本來推斷疫情數字。

據悉，有症狀的患者不一定要接受檢測，但他們會繼續接受治療。

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而桑切斯接受西班牙電台Cadena SER採訪時，證實政府會調整疫情監測系統。他表示西班牙新冠患者死亡率已急劇下降，認為新冠疫情已演變至可用不同參考因素來評估的階段。

他同時透露打算要求歐洲官員，考慮將新冠肺炎列為風土病而非大流行病，並棄用評估大流行病所需的詳細疫情追蹤系統。

桑切斯表示應循序漸進並謹慎進行，但他覺得現在已經是時候在歐洲從技術及專業層面討論，把新冠疫情降級處理的事宜。

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責任編輯：鄭錦玲