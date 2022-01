Uber app終止Apple Watch服務？　建議用戶轉用 iPhone 叫車

▲ 多名Uber用戶發現於去年12月開始,已無法透過Apple Watch 使用Uber app 叫車。(法新社)

《MacRumors》報道,多名Uber用戶發現於去年12月開始,已無法透過Apple Watch 使用Uber app 叫車。不過,Uber至今仍沒有從App Store中將Uber Apple Watch app下架,該應用程式仍能被下載並安裝在Apple Watch上。

只是在打開該app後會顯示:「Please switch to the Uber mobile app. We no longer supporting the Apple Watch app. Sorry for the inconvenience」,並以一個傷心的表情符號作結尾。惟Uber仍未有在其官方網站反映這項變動。

自2015年Apple Watch推出以來,Uber Apple Watch app一直可供使用,但該app的功能總是比iPhone app版本少,例如它並不支緩uberPOOL、車費分攤、ETA共享和聯繫Uber司機等功能,這或是現時該app被停用的原因。

Uber現在建議Apple Watch用戶轉用iPhone來使用Uber app服務,但目前還不清楚Uber Apple Watch app何時會下架。然而早在2018年,Uber的競爭對手Lyft已將其Apple Watch app版本從App Store下架。

