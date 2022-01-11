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【美國加息】摩通戴蒙：今年加息或多於4次　美國迎大蕭條後最好的經濟增長

股市 13:31 2022/01/11

分享：

【美國加息】摩通戴蒙：今年加息或多於4次　美國迎大蕭條後最好的經濟增長

摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）表示，美國正朝幾十年來最好的經濟增長邁進，「今年我們或迎來自大蕭條後以來最好的經濟增長，明年也會不錯」，並稱通脹可能被低估，預期美國加息可能多於四次。

高盛上調今年聯儲局加息次數至四次，料7月開始縮表，看【下一頁】

戴蒙表示，增長或令儲局加息多於市場預期，「通脹可能較他們（儲局）想像更糟，他們加息的幅度也可能比大家的想像要多」。他續指，「如果只加息四次，我個人會感到驚訝。（I personally would be surprised if it’s just four increases）」，認為經濟容易消化四次加息。

股市或更波動

他解釋，消費者的資產負債表從未如現時好，現時的支出較新冠疫情前高出25%，償債比率也為50年有記錄以來更好。

另外，戴蒙提醒，雖然經濟強勁，但隨儲局開始行動，股市投資者可能會經歷動蕩的一年，預期今年股市會更波動。

朱海斌料內地政策中性偏寬鬆【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、敏實、潤地及渣打

相關文章：

【美國加息】摩通料美國明年9月起加息　每季加25點子至實際利率為零

【華爾街之王】貝萊德CEO認同比特幣無價值　學足摩通戴蒙「口講一套、公司做另一套」？

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