▲ 【美國加息】摩通戴蒙:今年加息或多於4次 美國迎大蕭條後最好的經濟增長

摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)表示,美國正朝幾十年來最好的經濟增長邁進,「今年我們或迎來自大蕭條後以來最好的經濟增長,明年也會不錯」,並稱通脹可能被低估,預期美國加息可能多於四次。

戴蒙表示,增長或令儲局加息多於市場預期,「通脹可能較他們(儲局)想像更糟,他們加息的幅度也可能比大家的想像要多」。他續指,「如果只加息四次,我個人會感到驚訝。(I personally would be surprised if it’s just four increases)」,認為經濟容易消化四次加息。

股市或更波動

他解釋,消費者的資產負債表從未如現時好,現時的支出較新冠疫情前高出25%,償債比率也為50年有記錄以來更好。

另外,戴蒙提醒,雖然經濟強勁,但隨儲局開始行動,股市投資者可能會經歷動蕩的一年,預期今年股市會更波動。

