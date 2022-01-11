【數碼銀行】渣打：疫情加大客戶對數碼服務需求　轉數快單日錄近百萬宗交易

▲ 渣打香港區行政總裁禤惠儀。（會議截圖）

疫情加快促進數碼發展，銀行亦都加緊提升數碼服務。渣打香港行政總裁禤惠儀表示，疫情下客戶對數碼服務需求大增，轉數快（FPS）單日一度錄得近百萬宗交易。同場的花旗香港及澳門區行政總裁伍燕儀表示，最重要是相關的數碼化趨勢會延續多久。

禤惠儀表示，香港過去2年受疫情影響，但銀行業仍展現強韌的抵禦力，另在疫情下幾個重點領域均取得進展，分別是：科技、大灣區、以及可持續發展。

花旗伍燕儀：客戶數碼滲透率高達80% 關注網絡安全風險

針對銀行業科技採用，伍燕儀認同，疫情的確加快數碼服務採用，但更關注趨勢到底會持續多久，目前該行的客戶數碼滲透率高達80%，而且幾乎所有股票交易均經電子渠道處理。

展望未來銀行數碼服務發展，伍燕儀預期關鍵會落在財富管理服務普及、更著重客戶體驗。以財富管理服務為例，除降低入場門檻，她認為科技容許銀行提前接觸未開始投資的客戶，由投資者教育入手，繼而再提供交易及投資建議。她又補充，網絡安全絕對是未來重點投資的範疇。

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▲ 恒生銀行執行董事及行政總裁施穎茵。（會議截圖）

恒生施穎茵：2021年批出綠色貸款逾72億元

可持續發展近年備受關注，恒生銀行 （00011） 執行董事及行政總裁施穎茵表示，銀行在促進可持續發展上有重要角色，該行除目標2030年達至碳中和，在2020年業務產生的溫室氣體亦較2年前減少8%，在2021年批出的綠色貸款總額超過72億元，年內大增13倍。

工銀：香港金融中心定位不變 大灣區富充份機遇

就跨境銀行業務發展，同場的工銀亞洲執行董事高明表示，香港未來會繼續扮演重要的金融中心，特別是中資企業重要的集資市場。她相信，香港銀行業未來可以在可持續融資、風險管理等服務上擔當重要角色，而大灣區策略必定會提升香港作為金融中心的定位，並提供大量業務機遇。

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