▲ 【大行報告】大和：HKTVmall今年GMV目標於執行上存大量風險 降香港科技探索目標價

香港科技探索 （01137） 旗下HKTVmall今年訂單總商品交易額目標為75億至80億元，按年增14.2%至 21.8%。大和指，HKTVmall目標較該行原先預期的12.2%增長更進取，但經調整EBITDA不低於5000萬元的指標，則明顯低於該行及市場預期的3.5億元。

大和引述管理層稱，達到2022年GMV目標的主要動力，主要靠提高去年130萬個有消費顧客的購買頻率所推動。不過，HKTVmall一般每月只吸引40至50萬個活躍用戶，而且其去年推出的「兩日送貨」承諾，只有35%訂單達到。HKTVmall計劃今年大幅提升其產能，令「兩日送貨」於今年上半年可提升至90%至95%，下半年進一步達至「翌日送貨」。

「雖然有關改善是必須，但對於HKTVmall能否大幅提高購買頻率存疑。」

大和認為，HKTVmall需要在多方面增加投資，包括（1）增加產品種類及提高每單平均金額；以Yoho友和為例，去年夏季GMV按年提高75%，每單平均金額為1700元。（2）推出更多有效的用戶併購計劃，而3至5年內推高GMV至120億至150億元的目標屬合理。

大和指，HKTVmall的GMV可見度偏低，因執行上存在大量風險，而且當公司去年出現大量執行相關的缺漏後，需時去重建投資者信心。大和調低香港科技探索2021至2023年經調整EBITDA約11%至80%，以反映成本上升，並將目標價降9%至10元，評級維持「跑贏大市」。

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