【榮耀新機】榮耀推首款可摺疊式Magic V智能手機　水滴鉸鏈營造屏幕「無痕」效果

▲ 榮耀表示，Magic V是第一款獲得IMAX增強認證的可折疊式智能手機。（榮耀官網截圖）

繼華為、小米和OPPO後，榮耀（Honor）亦推出首款名為Magic V的可摺疊式智能手機。跟三星的Z Fold相似，屬於雙屏智能手機。Magic V將於1月18日開始發售，暫只限在中國內地發售，256GB版本的價格為9,999元人民幣（約12,235港元），而512GB版本為10,999元人民幣（約13,458港元），並有黑色、鈦空銀和焦橙色供選擇。

榮耀表示，Magic V是第一款獲得IMAX增強認證的可折疊式智能手機，而其水滴式鉸鏈技術亦有助顯示屏營造「無痕」效果。最近OPPO發布的Find N可摺疊手機也使用了類似的鉸鏈技術。

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蓋上Magic V時，可看到外側螢幕採用了6.45 吋、21:9顯示比例的120Hz AMOLED 面板，並用上曲面納米微晶玻璃。攤開後的內側螢幕，則採用了7.9吋、10:9顯示比例的90Hz可摺疊螢幕。

40分鐘可充電10%

Magic V總共有5個鏡頭，後置三個都是5,000萬象素，包括廣角、超廣角，以及光譜增強型相機鏡頭。另每個屏幕都有一個4,200萬象素的自拍相機鏡頭。

榮耀表示，該手機裝置了4,750mAh電池，支持66W充電。支援40分鐘充電100%，或在15分鐘內充電50%。

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Magic V也用上了高通的Snapdragon 8 Gen 1芯片組運行，內置5G調解調器和Adreno 730 GPU。同時擁有12GB的內存和512GB的存儲空間，支持雙SIM卡和立體聲揚聲器。另外還有一個獨立的安全芯片，可用作存儲密碼和生物識別數據（例如指紋）。

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G，若準備買新手機的用戶，也可參考以下實測：

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責任編輯：陳卓賢