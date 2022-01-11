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【元宇宙】郭明錤：蘋果AR頭戴裝置運算力領先行業2至3年　蘋果傳視元宇宙生活為禁區

Hot Talk 13:01 2022/01/11

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【元宇宙】郭明錤：蘋果AR頭戴裝置運算力領先行業2至3年　蘋果傳視元宇宙生活為禁區

蘋果（Apple，美：AAPL）盛傳最快今年第4季推出自家AR（增強實境）頭戴式裝置。知名蘋果供應鏈分析師、天風國際旗下郭明錤最新指，蘋果AR頭戴裝置將使用4納米、5納米製程的雙CPU，芯片運算能力較主要對手高通（Qualcomm，美：QCOM）領先約2至3年。

郭明錤最新報道指，蘋果AR裝置的CPU將採用ABF載板，分別由台積電與欣興獨家開發，預計AR/MR頭戴裝置在2023、2024年、2025年，將創造600萬片、1600萬至2000萬片與3000萬至4000萬片ABF載板需求。

郭明錤又指，目前AR、VR頭戴裝置的最大芯片供應商為高通，其主流方案XR2的運算能力屬手機等級，相對蘋果AR、VR芯片可具PC或Mac運算等級，至少在2023、24年才能達到。

外電：蘋果不同意「長時間元宇宙生活」概念

盛傳的AR裝置被視為蘋果發展元宇宙（Metaverse）主要舉措，不過，有外電科技記者稱，蘋果似乎對於新裝置上提供元宇宙服務，不感興趣，報道稱蘋果不同意用戶把大量時間和生活投放在「虛擬世界」，形容在元宇宙長時間生活的概念是蘋果「禁區」（Off limits），蘋果更傾向AR裝置更著重在通訊、內容和遊戲功能上。

【元宇宙概念股點揀？】利達黃耀宗「從實建虛」分析受惠產業鏈首選【按此即睇】

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