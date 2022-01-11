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【人事變動】Signal創辦人兼CEO辭職　由WhatsApp聯合創辦人暫任代理CEO

科技 12:47 2022/01/11

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近年來，人們愈來愈注重通訊軟件的私隱保護程度，Signal就因為具高私隱度，自去年初在本港興起。不過Signal創辦人兼行政總裁（CEO）Moxie Marlinspike昨（10日）宣布，辭任其行政總裁職務。

Moxie Marlinspike在Signal官方網誌中表示，他將留在Signal的董事會，希望繼續幫助「實現Signal的使命」。他亦補充，Signal的臨時行政總裁將會由Signal的執行董事長兼WhatsApp聯合創辦人Brian Acton接任，同時亦正尋找新任行政總裁的人選。

【Signal安全嗎】Signal及Telegram收集用戶數據較少　Wechat達21項（附比較表）

他透露對於辭任行政總裁一職感到自在，亦相信此舉有助擴大Signal的成功。他亦表示在過去幾個月一直與求職者交談，但同時也希望藉此公開招募下一任行政總裁的人選，期望能引進一個充滿活力以及能運用Signal無限潛力的人才。

事實上，Signal自2014年作爲非牟利組織成立以來，以沒有廣告的特性，成功從WhatsApp等競爭對手中脫穎而出。而對比WhatsApp及Telegram而言，Signal僅收集用戶電話號碼作聯絡資料，且不與個人身份連結，並不會收取瀏覽記錄、個人定位等資料。

【科技新知】3D打印製作可彎曲OLED屏幕　打印技術突破

此外，Signal於上個月推出了一項在應用程式内捐款的計畫，吸引用戶捐款來維持其運作。在去年4月，Signal亦宣布與MobileCoin合作測試加密貨幣支付，以在沒有銀行參與的情況下為用戶帶來快速且點對點的支付。

「星之子」陳易希花14萬買虛擬土地　元宇宙商機有幾大？

責任編輯：吳嘉雯

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