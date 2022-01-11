【AirTag】美女模特深夜收到通知 驚覺被跟蹤5個鐘

Apple（蘋果）去年推出的藍芽追蹤器AirTag深受歡迎，但同時亦引發安全隱憂。美國一名女模特兒夜蒲後步行回家時突然收到未知AirTag警報，才發現有陌生人在其身上放置AirTag跟蹤她長達5小時。

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外媒報道，事主為26歲的Brooks Nader，她為知名雜誌《Sports Illustrated》的模特兒，在社交媒體Instagram上有超過83萬人追蹤。

Brooks Nader透露事發過程

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Brooks Nader上周晚上到紐約富人區Tribeca的一間酒吧與友人聚會數小時後，步行回家時才發現響起警報，在外套内發現一個不屬於自己的AirTag。

據悉，她去洗手間時曾經短暫將外套放在凳子上。她相信該名陌生人可能是趁此機會，將AirTag放在她的外套内。

Apple發言人表示，AirTag的設計具有阻止非必要追蹤的主動功能。Apple發言人建議如果有民眾認為其個人安全有危險，他們可以向當地執法部門提供有關設備的信息。

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蘋果亦為AirTag設立警告功能，如AirTag離開使用者8至24小時，就會發出警報，讓iPhone能接收到陌生AirTag的通知訊息，防止用於追蹤。

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責任編輯：鄭錦玲