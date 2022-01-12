【內房危機】人行傳要求國企併購支持11間房企　佳兆業奧園世茂上榜（第二版）

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加息憧憬撻著股價 滙豐（00005）還能走多遠？
內房多間房企陷入流動性緊張，並積極透過出售資產套現。據REDD引述消息指，央行要求保利等9家國企通過收併購項目的方式，為11家房企提供流動性支持。不過，中梁 （02772） 、融信 （03301） 、綠地控股（滬：600606）及中南建設（深：000961）、陽光城（深：000671）等企業回應內媒時均否認接到央行「一對一」電話通知。
據內媒引述消息指，名單上涉及的11間企業為綠地香港 （00337） 控股股東綠地控股、融創中國 （01918） 、世茂集團 （00813） 、融信集團、中南建設、陽光城、榮盛發展（深：002146）、奧園 （03883） 、佳兆業 （01638） 、廣州富力等。
報道指，央行制定名單後，通過電話一對一通知了相關房企，讓相關房企準備資產處置事宜。同時，央行還制定針對這11家房企美元債敞口風險的應對方案。
至於涉及的9家國企，據指，包括保利、華僑城、招商蛇口、華潤、中糧、五礦地產、中建和金茂等。
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