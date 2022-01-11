▲ 【2022展望】中金：內地全年經濟料增長5.3% 股市機會大於風險

展望2022年，中金公司首席宏觀分析師張文朗認為，內地於2022年將「穩中求進」，出口料增長仍有約5%，因美國財政貨幣大幅擴張，需求較高，但供給不足，中國供應鏈則相對完整。

內需方面，他指，去年下半年內地經濟增速放緩，是因疫情反覆，能耗雙控、宏觀監管等，但2022年在中央經濟工作會議重提「以經濟建設為中心」下，貨幣及財政政策力度加大，預期今年GDP增速將前低後高，預計全年增長約5.3%；並預計2022年仍有降準機會、不排除有降息可能。

中港股市方面，中金公司首席策略師王漢鋒指，近期港股金融股反彈、地產及基建板塊也在修復，認為在內地穩增長的階段下，是目前可以關注的方向；如果到首季末至次季度，內地增長穩定下來，市場則可能轉而關注可持續增長領域，重點機會在中下游製造業、消費領域等。

港股去年回購量創新高，王漢鋒指，歷史上指數跌幅愈深，回購量愈高，亦反映內部人士認同公司價值，預示市場可能接近底部。目前中港股市雖然仍面臨風險，例如債務問題、中美關係、美國通脹水平較高，聯儲局加速緊縮可能引致市場波動等，但整體而言，認為機會大於風險，回購量指標反映市場已具備價值。

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記者：區嘉俊