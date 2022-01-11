【石Sir午市閒談】今日推介中興通訊｜快手、啟明醫療、上海電氣、嗶哩嗶哩、百度最新部署

恒生指數中午收報23833點，升87點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中興通訊 （00763） ，另亦會分析快手 （01024） 、啟明醫療 （02500） 、上海電氣 （02727） 、嗶哩嗶哩 （09626） 、百度 （09888） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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00：00 – 嚴正聲明

00：50 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

06：31 – 快手 （01024） 升破87.00元好世界

07：40 – 啟明醫療 （02500） 宜守27.00元

09：14 – 上海電氣 （02727） 上破2.50元始望好

10：27 – 嗶哩嗶哩 （09626） 仍要整固

11：58 – 百度 （09888） 似造雙底

14：10 – 中興通訊 （00763） 候回落吸

16：42 – 推介股表現記錄

17：17 – 過去7日解答問題記錄

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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