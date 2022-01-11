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【石Sir午市閒談】今日推介中興通訊｜快手、啟明醫療、上海電氣、嗶哩嗶哩、百度最新部署

股市 12:32 2022/01/11

分享：

恒生指數中午收報23833點，升87點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中興通訊 （00763） ，另亦會分析快手 （01024） 、啟明醫療 （02500） 、上海電氣 （02727） 、嗶哩嗶哩 （09626） 、百度 （09888） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：00 – 嚴正聲明

00：50 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

06：31 – 快手 （01024）          升破87.00元好世界

07：40 – 啟明醫療 （02500）    宜守27.00元

09：14 – 上海電氣 （02727）    上破2.50元始望好

10：27 – 嗶哩嗶哩 （09626）    仍要整固

11：58 – 百度 （09888）          似造雙底

14：10 – 中興通訊 （00763）    候回落吸

16：42 – 推介股表現記錄

17：17 – 過去7日解答問題記錄

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 中興通訊（00763） 快手—W（01024） 啟明醫療－B（02500） 上海電氣（02727） 嗶哩嗶哩—SW（09626） 百度集團—SW（09888） 石鏡泉
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