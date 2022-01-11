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祖高域重返墨爾本球場訓練 家人拒答染疫無隔離

環球社會熱點 12:05 2022/01/11

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網球名將祖高域周一（10日）成功推翻澳洲政府決定，獲入境簽證參與月中舉行的澳網公開賽。簽證風波暫告一段落，祖高域亦重返墨爾本訓練場投入練習。祖高域家人周一召開記者會時，拒絕回應祖高域確診後為何未有遵守自我隔離。

祖高域勝訴獲釋 澳洲強調保留驅逐權利 (第二版) 【下一頁】

祖高域（Novak Djokovic）家人在故鄉塞爾維亞就他成功推翻澳洲政府決定舉行記者會，母親迪亞娜（Dijana Djokovic）表示，兒子在上訴期間遭受折磨；父親斯爾丹（Srdan Djokovic）則指，祖高域勝訴是「言論自由」（freedom of speech）的勝利。

然而，社交網站流傳祖高域於上月16日確診新冠肺炎及翌日都未有佩戴口罩出席活動的相片。祖高域家人被問及他當時在活動中做了什麼，祖高域弟弟喬爾杰（Djordje）卻立即宣布結束記者會，拒絕回答相關問題，僅承認法庭文件已公開祖高域確診感染。

祖高域家人記者會片段

祖高域確診頭兩日 唔戴口罩出席多場公開活動 【下一頁】

此外，祖高域亦沒有就得悉確診後，沒有遵守自我隔離措施作出回應。他周一勝訴後不久獲准離開澳洲墨爾本酒店，並在Twitter發文，附有一張與團隊在當地球場訓練的照片，表示對於能重返訓練場感到高興及感激。他表示儘管發生這一切，但自己仍會逗留墨爾本參與澳網公開賽。

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責任編輯：郭麗明

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