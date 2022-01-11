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「星之子」陳易希花14萬買虛擬土地　元宇宙商機有幾大？

科技 12:05 2022/01/11

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元宇宙（Metaverse）和區塊鏈（Blockchain）商機有幾大？能吸引商界、名人、尖子相繼參與其中。有「星之子」之稱的香港發明家陳易希透露，花費了1.8萬美元（約14萬港元）在區塊鏈遊戲The Sandbox買入了一塊10米乘10米的土地。他認為，虛擬土地雖然不能用來居住，卻可創造很多商機。

*元宇宙概念股應點揀？利達黃耀宗「從實建虛」分析受惠產業鏈首選*

新世界鄭志剛買虛擬土地引起熱話

事實上，參與購買虛擬土地的不只陳易希一人。新世界 （00017） 執行副主席兼行政總裁鄭志剛早前宣布，投資The Sandbox並買下其中一塊最大的虛擬土地，引起熱話。The Sandbox將會與鄭志剛，以及來自其他自電影、音樂、金融、地產行業等新的合作夥伴，共同創建一個大型文化中心 Mega City。

Adidas購虛擬土地建設「AdiVerse」虛擬世界

此外，知名運動品牌Adidas早前亦購入虛擬土地，建設「AdiVerse」虛擬世界。

虛擬土地以「非同質化代幣」（Non-Fungible Token，NFT）方式出售或拍賣，除可在遊戲商的官方網站以加密貨幣購買外，亦可以在Opensea等NFT交易平台購買。

虛擬土地有市有價　轉手買賣升幅可觀

除了一手虛擬土地的交易市場有價有市外，元宇宙近期成為科技界的熱話，虛擬土地的二手市場也開始熱熾，一些土地的價格也急升。

如The Sandbox其中一塊土地，最初出售時只值約3,700多美元（2.8萬元），直至2021年12月初的二手市場交易中，轉手價已高達6.1萬美元（47.5萬元），升值逾16倍。

相關文章：元宇宙土地有價有市（收費文章）

欄名 : 3分鐘睇股

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