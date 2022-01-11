▲ 【第五波疫情】香港機場據報擬禁約150個高風險地區人士經香港轉機 國泰航空股價靠穩

Omicron變種病毒引發香港第五波疫情， 港府不斷收緊防疫措施，外電報道，香港機管局擬限制從「組別A」高風險地區出發的人士，經香港轉機航班，預計有關安排從1月15日開始，預料為期約一個月。據港府網站，目前約有150個國家被列為「組別A」高風險地區，而港府上周已宣布禁止從英國、美國、澳洲、菲律賓等8國出發的客航航班抵港。

報道表示，外交、政府官員和運動員將可獲得豁免，北京冬奧將於2月4日舉行。

機管局回應查詢時稱，正與機場合作夥伴商議防疫安排。

香港於2020年3月曾禁止所有客運轉機航班，其後逐步放寬，也成為國泰航空 （00293） 疫情下客運業務的主要流量。國泰航空早前已宣布，因應港府最新機組人員防疫安排，客運運力將大削至疫情前2%，而貨運運力也由去年11月時相當於疫情前71.4%，削至最新只及疫情前20%。

國泰航空最新股價靠穩，微升0.2%，暫報6.52元，成交896萬元。

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