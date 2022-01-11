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【Omicron變種】輝瑞CEO表明 兩劑疫苗唔夠對抗

環球社會熱點 12:05 2022/01/11

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新冠肺炎Omicron變種病毒出現後，全球加緊研究現有疫苗成效。輝瑞行政總裁艾伯樂日前表示，兩劑疫苗不足以對抗Omicron變種，需要最少第3針才起作用。但他承認，不知第3針的保護力可以維持多久。

【新冠疫苗】英96%染疫住院孕婦未打針 政府呼籲接種 【下一頁】

艾伯樂（Albert Bourla）周一（10日）出席摩根大通（JP Morgan）醫療座談會時表示，認為兩劑疫苗已不足以對抗Omicron變種，現有疫苗第3針足夠預防Omicron變種引起的死亡或入院重症。

艾伯樂亦指出，Omicron變種比起以往變種更難作為疫苗目標。艾伯樂稱Omicron變種出現後，首先發現疫苗預防感染的能力下跌，兩個月後針對入院重症的保護力亦減少，情況令人憂慮。

【英國疫情】Ikea減隔離期間員工薪金 針對未接種疫苗者 【下一頁】

然而，艾伯樂不清楚疫苗產生的保護力能夠維持多長時間。根據英國衛生安全局（UK Health Security Agency）數據，接種第3針輝瑞或Moderna疫苗後，75%預防有症狀感染，88%防止出現入院重症。

艾伯樂同日亦向美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）透露，針對Omicron變種製作的疫苗預計最快3月準備就緒，現時已開始生產。至於第4針，艾伯樂則表示需要更多實驗確認是否有需要。

【ET財智Talk】疫情令元宇宙概念愈來愈熱？利達黃耀宗「從實建虛」分析受惠產業鏈首選（立即收看）

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責任編輯：吳漢培

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