全球宏觀政策將搭配發力

對於全球宏觀政策制定者和執行者而言，新供給衝擊既帶來了貫徹「傳統智慧」的兩難，也產生了破局意義的倒逼效應，敦促全球宏觀政策跳出菲利普斯曲綫的束縛，從一個更高的層次和更廣的維度去應對百年未有之大變局的巨大挑戰。

全球宏觀政策方向明確、注重搭配。面對百年一遇的公共衛生危機和已有前車之鑑的新供給衝擊，全球政策調控的方向反而變得更加明確，注重政策搭配發力。第一，應對新冠疫情的直接紓困政策與應對大宗商品價格非理性上漲的管控政策具有較高的短期優先級。第二，全球財政政策從政策指派看將更注重於呵護經濟復甦動能，整體更注重刺激力度與可持續性的長期平衡。第三，全球貨幣政策從政策指派看將更趨關注長期物價穩定，非常規政策的退出是確定性的政策方向，一旦新冠疫情防控取得決定性的成果，貨幣政策的正常化節奏將顯著加快。第四，全球需求側政策的重心將繼續從宏觀向微觀傾斜，而供給側政策的長期重要性正逐步超出需求側政策。第五，長期政策將更加聚焦於提升全要素生產率，從凱恩斯主義轉向長期實用主義。

美國宏觀政策變頻加快、堅決高效。短期內，美國經濟壓力重心在「脹」，美聯儲宏觀政策的核心特點是「政策方向不容置疑，變盤時點相機抉擇，政策搭配環環相扣，前瞻指引相對模糊，政策變頻逐步加快」。首先，美聯儲漸次收緊的政策方向毫無疑問，通脹的非臨時性使得美聯儲加快縮減資產購買的步伐，隨後將迅速開啟加息政策，2022年預計加息3次。其次，美聯儲貨幣政策的時序安排井然有序，政策變盤的具體選擇都已在計劃之中，美聯儲未來需要進一步討論並明確的是每一步展開的時點，而時點選擇將受到復甦進程和全球局勢不確定性的干擾。從前瞻指引的角度看，美聯儲採取了一種更趨溫和的形勢，以避免政策變盤造成較大市場波動和經濟預期變化，針對加息的預期管理仍將是謹慎的。不過，值得注意的是，美聯儲政策變盤雖然是一個循序漸進的過程，但變化的頻率可能會逐步加快，變化的力度可能也會逐步加大，新供給衝擊之下，美聯儲的行動將比言語更為堅決和高效。長期來看，「拜登經濟學」將注重通過稅收調整和激勵變化改善美國兩極分化問題、緩解民粹主義，進而激發美國微觀創造力並保持美國霸權優勢。