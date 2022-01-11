【可持續發展】HSBC滙豐：香港綠色債券發行量去年佔全球規模兩成　滙豐首推掛鈎貿易融資

▲ 【可持續發展】HSBC滙豐：香港綠色債券發行量去年佔全球規模兩成

ESG可持續發展漸成投資界主流產品，香港上海滙豐銀行董事總理理兼銀行環境、社會及管治方案組主管朱雋賢（Jonathan Drew）在亞洲金融論壇表示，去年全球綠色債券及可持續債券市場的發行量逾1萬億美元，相當於全球整體債市發行量10%，而香港目前的綠色債券及可持續債券發行量，佔該市場全球發行規模兩成。

朱雋賢表示，有關數據顯示香港綠色債券及可持續債券的發行量高於全球平均水平，形容這是一項領先指標，料本港可受惠於該市場的增長。

朱雋賢認為，亞洲區佔環球溫室氣體排放比例達五成，香港可為整體亞洲區提供綠色金融融資，而不僅僅是大灣區。

他續稱，中國綠債發債規模達600億美元，當中離岸及在岸債券各佔一半，而離岸綠債有相當多比例是透過本港發行。他預期，有關規模未來還會增長，因為不少綠債與基建相關，而大灣區內有很多不同形式的基建投資正在進行。

金融發展局主席李律仁出席同一論壇時指，內地設下2060年「碳中和」目標下，內地將於未來30年投資15萬億元人民幣在綠色項目上，當中估計75%資金是來自私人投資，本港可在當中尋找機遇。

滙豐於香港安排首筆可持續發展表現掛鈎貿易融資

另外，滙豐宣布，於香港完成首筆可持續發展表現掛鈎貿易融資，新方案設有與相關目標掛鈎的優惠，支持更多企業建立可持續的供應鏈。

滙豐安排的可持續發展掛鈎貿易融資，融資方為跨國成衣製造集團Epic Group，參考指標包括溫室氣體排放密度、淡水用量，以及普遍被大型製衣品牌用作評估供應商可持續表現的系統 — 工廠環境管理模組。

滙豐香港工商金融主管方嘯表示，愈來愈多企業以可持續供應鏈為主要發展目標，重視產品生命週期對環境和社會的影響，可持續表現掛鈎貿易融資可進一步擴闊滙豐綠色金融方案。

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記者﹕余倩敏