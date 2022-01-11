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【可持續發展】滙豐：本港去年綠色債券發行量佔全球規模兩成

Hot Talk 11:43 2022/01/11

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滙豐指出，本港去年綠色債券發行量佔全球規模兩成。圖為香港上海滙豐銀行董事總理理兼銀行環境、社會及管治方案組主管朱雋賢（Jonathan Drew）。

金融發展局主席李律仁在亞洲金融論壇上指，在內地2060年達致碳中和的目標下，內地將於未來30年投資15萬億元人民幣在綠色項目上，當中估計75%資金是來自私人投資，本港可在當中尋找機遇。

香港上海滙豐銀行董事總理理兼銀行環境、社會及管治方案組主管朱雋賢（Jonathan Drew）表示，亞洲區佔環球溫室氣體排放比例達五成，香港可為整體亞洲區提供綠色金融融資，而不僅僅是大灣區。他續指，去年全球綠色債券及可持續債券市場的發行量逾1萬億美元，相當於全球整體債市發行量10%，而本港目前的綠色債券及可持續債券發行量，佔該市場全球發行規模兩成。換言之，本港綠色債券及可持續債券的發行量高於全球平均水平，朱雋賢指這是一項領先指標，料本港可受惠於該市場的增長。

朱雋賢續指，中國在綠色債券上亦是一個重要市場，因中國有關發債規模達600億美元，當中離岸及在岸債券各佔一半，而離岸綠債有相當多比例是透過本港發行。他預期，有關規模未來還會增長，因為不少綠債與基建相關，而大灣區內有很多不同形式的基建投資正在進行。

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記者﹕余倩敏

 

債券 碳中和 李律仁 綠色金融 香港 綠色債券

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