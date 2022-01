【鱷王觀點】橋水達利奧﹕美國也需要「共同富裕」　重申現金非安全投資

有「鱷王」之稱、對冲基金橋水(Bridgewater)創辦人達利奧(Ray Dalio)長期為中國的大好友。達利奧在一個投資會議上表示,敦促美國等各國縮細貧富差距,並稱讚中國「共同富裕」政策,認為美國應通過自己制度需要更多「共同富裕」,以及很多其他國家也一樣(the United States through its own system needs more common prosperity and a lot of countries do)。

橋水達利奧﹕中國沒有放棄資本市場,稱投資者對近期監管過度反應,看【下一頁】

達利奧表示,中國國家主席習近平推動「共同富裕」,有助重新分配財富及人口之間的機會更平等,經濟才湧現更多人材,因你不知道頂尖人材會由從哪裡出現。首先你變得富裕,然後,你提出以一個更平等的方式去分發這些機會。但這通常令國際投資者誤解,擔心中國正在回歸共產模式。

近40年來,達利奧一直談論中國具吸引力,也公開力挺中國和中國政府,但這也不時引起爭議。

小心通脹 不要視現金為安全投資

另外,達利奧提到,投資者要更留意目前通脹及停止視現金為安全投資。雖然變種病毒Omicron為全球經濟帶來風險,但全球主要央行正開始或準備收緊貨幣政策,以遏止通脹上升的壓力。

他認為,每個人都以實際價值看待回報的心態需要改變,換言之,通脹調整是因為你想要購買力,這就是你想要存儲的東西。如果你持有資產的回報很小且波動不大,或會輸給通脹,你必須開始考慮這一點,因此基本上要大幅減持或使用現金。他建議,投資者應在貨幣和地理方面分散投資。

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、敏實、潤地及渣打

相關文章:【私募基金】全球最大對沖基金橋水告別達利奧時代 成立12人營運董事會

【私募基金】橋水中國新基金銷售佳 一周吸資約80億人幣

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績,更易作出投資判斷 | 立即免費下載使用 【按此】