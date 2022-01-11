  • 17°C
香港時間 : 2022111日 (二) 13:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【A股布局】行業基本面弱但勝在估值平 外資大手增持內險股

股樓投資 12:37 2022/01/11

分享：

東方財富Chioce數據顯示，今年前四個交易日，外資通過滬股通對五大A股上市保險股全面加倉。截至1月9日，外資對中國人保、新華保險、中國太保、中國平安、中國人壽的持股量較2021年12月31日收市的持股量分別增長25%、8%、6%、2%、2%，顯示外資看好內險股來年有個好開始。

【同場加映】青姐話：金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

「開門紅」向來是衡量保險業基本面的最重要指標之一。歷年的首季是保險業重要的展業階段，部分險企的保費收入甚至能佔全年保費的一半左右。因此，觀察上市險企在「開門紅」期間的主推產品及展業情況，基本能預測出首季保費、新業務價值等指標的增速情況。

【延伸閱讀】2022年部署：交銀國際籲關注消費及互聯網板塊 明年推薦12隻行業首選股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

但華金證券認為，2021年「開門紅」期間的保費基數較高，對今年上市險企的保費增速形成壓制。國泰君安也表示，受2021年「開門紅」新老重疾險促銷帶來的高基數、營銷員數量大幅下滑，惠民保、互聯網保險產品的聯合衝擊，以及居民對重疾需求減弱的共同作用下，預計2022年「開門紅」期間保障產品的銷售面臨較大壓力。盡管保險行業基本面尚未迎來反轉之日，但隨着股價的持續下跌，內險股的估值已顯現出優勢，吸引部分機構開始對其加倉。近期平安證券、浙商證券等幾家券商紛紛指出，保險股估值目前處於歷史低位，具有一定的安全邊際和配置價值。

【同場加映】溫股知新：港股暫未有起色 增長股要等消息

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

內地保險股 增持 滬股通 外資 板塊 中國 A股

下一篇文章

【蘭襟集@iM網欄】玩不起的戀愛遊戲 與富二代約會
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【換利是錢】明日起可網上預約換新鈔　一文了解三間銀行安排詳情
【換利是錢】明日起可網上預約換新鈔　一文了解三間銀行安排詳情
【職場熱話】新同事抽中3萬元大獎 小器老闆催歸還不果 最終竟出律師信追討
【職場熱話】新同事抽中3萬元大獎 小器老闆催歸還不果 最終竟出律師信追討
【Omicron】第5波新冠疫情爆發 入竹篙灣檢疫中心前必看 一文看清隔離走佬袋清單
【Omicron】第5波新冠疫情爆發 入竹篙灣檢疫中心前必看 一文看清隔離走佬袋清單
【有相睇】印籍客睇好後市　660萬元購日出康城LP6收租　單位一直全新「無住過」
【有相睇】印籍客睇好後市　660萬元購日出康城LP6收租　單位一直全新「無住過」
【職場熱話】打工仔私自調高分店產品售價 竟貴自家網店逾一倍 結果惹來一身蟻
【職場熱話】打工仔私自調高分店產品售價 竟貴自家網店逾一倍 結果惹來一身蟻
【機不可失】90後買樓忘帶票　匆忙落500元訂金鎖盤　火速回家取票補訂　終成功以606萬上車
【機不可失】90後買樓忘帶票　匆忙落500元訂金鎖盤　火速回家取票補訂　終成功以606萬上車
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款