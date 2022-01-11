【A股布局】行業基本面弱但勝在估值平 外資大手增持內險股

東方財富Chioce數據顯示，今年前四個交易日，外資通過滬股通對五大A股上市保險股全面加倉。截至1月9日，外資對中國人保、新華保險、中國太保、中國平安、中國人壽的持股量較2021年12月31日收市的持股量分別增長25%、8%、6%、2%、2%，顯示外資看好內險股來年有個好開始。

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「開門紅」向來是衡量保險業基本面的最重要指標之一。歷年的首季是保險業重要的展業階段，部分險企的保費收入甚至能佔全年保費的一半左右。因此，觀察上市險企在「開門紅」期間的主推產品及展業情況，基本能預測出首季保費、新業務價值等指標的增速情況。

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但華金證券認為，2021年「開門紅」期間的保費基數較高，對今年上市險企的保費增速形成壓制。國泰君安也表示，受2021年「開門紅」新老重疾險促銷帶來的高基數、營銷員數量大幅下滑，惠民保、互聯網保險產品的聯合衝擊，以及居民對重疾需求減弱的共同作用下，預計2022年「開門紅」期間保障產品的銷售面臨較大壓力。盡管保險行業基本面尚未迎來反轉之日，但隨着股價的持續下跌，內險股的估值已顯現出優勢，吸引部分機構開始對其加倉。近期平安證券、浙商證券等幾家券商紛紛指出，保險股估值目前處於歷史低位，具有一定的安全邊際和配置價值。

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記者：林衛