【通脹高企】鮑威爾：避免根深蒂固 美國經濟正迅速擴張

全球通貨膨脹持續，美國聯邦儲備局未來部署成為大眾關注焦點。獲提名連任的美國聯儲局主席鮑威爾表示，將嚴防高通脹變得根深蒂固，聯儲局將支持勞動力市場，以及美國未來需應對生活成本高昂等挑戰。

全球糧食價格去年升近3成 創10年新高 【下一頁】

美國總統拜登（Joe Biden）已提名鮑威爾（Jerome Powell）連任聯儲局主席，他於當地時間周二（11日）將出席國會聽證會。據周一（10日）披露的評論中，鮑威爾在聽證會舉行前承諾，聯儲局將支持經濟和勞動力市場，防止高通脹變得根深蒂固。

鮑威爾表示，通脹高企將會令必需品成本增加，在食品、住房及交通方面為民眾帶來壓力及損失，美國聯儲局未來將致力實現就業及穩定物價的目標。鮑威爾同時警告，疫情後的經濟或在某些方面或會面臨更多挑戰。

據悉，美國去年12月失業率為3.9%，是2020年2月以來最低。

鮑威爾憂慮Omicron變種經濟下行 通脹走勢更難料 【下一頁】

鮑威爾表示，前年3月新冠疫情爆發時，美國聯邦政府﹑國會及民眾成功避免經濟陷入全面蕭條。現時經濟正以多年以來最快的速度擴張，勞動力市場強勁。惟鮑威爾承認，美國未來仍需面對生活成本高昂等挑戰。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀