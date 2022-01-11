  • 15°C
香港時間 : 2022111日 (二) 11:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【通脹高企】鮑威爾：避免根深蒂固 美國經濟正迅速擴張

環球社會熱點 11:27 2022/01/11

分享：

全球通貨膨脹持續，美國聯邦儲備局未來部署成為大眾關注焦點。獲提名連任的美國聯儲局主席鮑威爾表示，將嚴防高通脹變得根深蒂固，聯儲局將支持勞動力市場，以及美國未來需應對生活成本高昂等挑戰。

全球糧食價格去年升近3成 創10年新高 【下一頁】

美國總統拜登（Joe Biden）已提名鮑威爾（Jerome Powell）連任聯儲局主席，他於當地時間周二（11日）將出席國會聽證會。據周一（10日）披露的評論中，鮑威爾在聽證會舉行前承諾，聯儲局將支持經濟和勞動力市場，防止高通脹變得根深蒂固。

鮑威爾表示，通脹高企將會令必需品成本增加，在食品、住房及交通方面為民眾帶來壓力及損失，美國聯儲局未來將致力實現就業及穩定物價的目標。鮑威爾同時警告，疫情後的經濟或在某些方面或會面臨更多挑戰。

據悉，美國去年12月失業率為3.9%，是2020年2月以來最低。

鮑威爾憂慮Omicron變種經濟下行 通脹走勢更難料 【下一頁】

鮑威爾表示，前年3月新冠疫情爆發時，美國聯邦政府﹑國會及民眾成功避免經濟陷入全面蕭條。現時經濟正以多年以來最快的速度擴張，勞動力市場強勁。惟鮑威爾承認，美國未來仍需面對生活成本高昂等挑戰。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

相關文章

【通脹高企】全球糧食價格去年升近3成 創10年新高
2022/01/07
【通脹高企】全球糧食價格去年升近3成 創10年新高
【通脹高企】里拉疲弱拖累 土耳其12月通脹率或破30%
2021/12/29
【通脹高企】里拉疲弱拖累 土耳其12月通脹率或破30%
【通脹高企】經濟明年始放緩 法國央行預測
2021/12/20
【通脹高企】經濟明年始放緩 法國央行預測
【通脹高企】英國上月通脹按年升5.1% 創10年新高
2021/12/15
【通脹高企】英國上月通脹按年升5.1% 創10年新高
【通脹高企】料成阻礙 萬億美元法案或難過美參院
2021/12/12
【通脹高企】料成阻礙 萬億美元法案或難過美參院

你可能感興趣

【通脹高企】全球糧食價格去年升近3成 創10年新高
13:44 2022/01/07
【通脹高企】全球糧食價格去年升近3成 創10年新高
【通脹高企】里拉疲弱拖累 土耳其12月通脹率或破30%
16:02 2021/12/29
【通脹高企】里拉疲弱拖累 土耳其12月通脹率或破30%
【通脹高企】經濟明年始放緩 法國央行預測
17:21 2021/12/20
【通脹高企】經濟明年始放緩 法國央行預測
就業 經濟 食品 美國 通脹 鮑威爾 拜登

下一篇文章

約翰遜涉違限聚令 前年封城同首相府職員開飲酒派對
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【澳洲疫情】新冠確診突破百萬宗 逾半於過去一周錄得
【澳洲疫情】新冠確診突破百萬宗 逾半於過去一周錄得
新型冠狀肺炎全球疫情（01月11日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月11日 時間11:00）
祖高域勝訴獲釋 澳洲強調保留驅逐權利 (第二版)
祖高域勝訴獲釋 澳洲強調保留驅逐權利 (第二版)
塞浦路斯現Omicron與Delta結合變種 命名Deltacron
塞浦路斯現Omicron與Delta結合變種 命名Deltacron
【英國疫情】累計逾15萬人死亡 約翰遜：巨大損失
【英國疫情】累計逾15萬人死亡 約翰遜：巨大損失
【Deltacron】英流行病學家質疑 或為實驗室交叉污染
【Deltacron】英流行病學家質疑 或為實驗室交叉污染
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款