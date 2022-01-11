▲ 【大行報告】瑞信：3大原因看好互聯網股今年可翻身 薦6大主題6隻首選股

內地監管措施去年下半年接連推出，瑞信指，監管收緊下，市場對於互聯網股結構性回報下降，盈利預測亦下調，導致互聯網股在疲弱的宏觀經濟環境下，去年回吐39%，預期今年互聯網股在高基數下、監管影響的不確定性及更多的盈利預測下調三大因素困擾下，首季表現仍然艱難，但從三方面來看，互聯網股今年仍有不少機會。

（1）從股份買賣角度來看，低預期、低倉位及低估值，或可製造股價潛在上升空間。（2）從經營角度看，監管政策帶來的結構性改變，即使短線回報會受壓，但長遠行業競爭會更加健康，收入增長會減慢，但毛利率及盈利或會向上。（3）從近日監管措辭來看，增長及穩定是兩大重點，並建議在為資本擴張設定底線的同時，關注資本的積極作用，意味未來監管措施推出的密度或放慢，「最壞的情況已過去」。

瑞信認為，今年互聯網股有6大主題：（1） 增長 ：監管環境收緊及互聯網流量見頂下，互聯網公司需要尋找可提高經營效益及價值提升的機構，以進一步推高現有流量。（2） 監管 ：現時監管框架已大致落實，焦點將會放在執行，如新廣告政策、遊戲重新審批，海外上市地位等。（3） 生態系統 ：預計企業的「互聯互通」將繼續，互聯網企業拆除圍牆，共同協商解決平台安全、互惠互利等問題。（4） 競爭 ：政府反壟斷政策下，龍頭企業會更小心市佔率比重，為其他競爭對手帶來追落後的機會。（5） 投資焦點 ：硬件及海外市場會是焦點，互聯網企業尋找機會去釋放股東價值，包括回購股份、分拆業務等。（6） 盈利預測 ：市場仍未完全反映宏觀及投資下滑的不利因素。

瑞信最看好綫上遊戲

以互聯網股的子行業劃分，最看好綫上遊戲，其後依次為電子商貿、廣告、本土服務、教育、旅遊及娛樂。瑞信解釋，即使宏觀經濟疲弱，但遊戲行業的競爭環境穩定，而且海外市場是新增長引擎，故最看好綫上遊戲行業。相反，娛樂行業面對的競爭將加劇，加上內容投資會拖低毛利，而收緊監管也會損害增長。

瑞信偏好騰訊 （00700） 、網易 （09999） 、快手 （01024） 、拼多多（美：PDD）、歡聚時代（美：JOYY）及攜程 （09961） 。

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、敏實、潤地及渣打

相關文章：【互聯網監管】微博整治用戶暱稱 首階段針對「娘炮」、「二貨」等低俗詞彙

相關文章：【微博9898】微博：阿里主席張勇辭任微博董事、即日生效 阿里CMO董本洪將接任