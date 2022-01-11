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【大行報告】瑞信：3大原因看好互聯網股今年可翻身　薦6大主題6隻首選股

股市 11:25 2022/01/11

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【大行報告】瑞信：3大原因看好互聯網股今年可翻身　薦6大主題6隻首選股

內地監管措施去年下半年接連推出，瑞信指，監管收緊下，市場對於互聯網股結構性回報下降，盈利預測亦下調，導致互聯網股在疲弱的宏觀經濟環境下，去年回吐39%，預期今年互聯網股在高基數下、監管影響的不確定性及更多的盈利預測下調三大因素困擾下，首季表現仍然艱難，但從三方面來看，互聯網股今年仍有不少機會。

瑞信：阿里巴巴第三季經調整EBITDA料跌三成【下一頁】

（1）從股份買賣角度來看，低預期、低倉位及低估值，或可製造股價潛在上升空間。（2）從經營角度看，監管政策帶來的結構性改變，即使短線回報會受壓，但長遠行業競爭會更加健康，收入增長會減慢，但毛利率及盈利或會向上。（3）從近日監管措辭來看，增長及穩定是兩大重點，並建議在為資本擴張設定底線的同時，關注資本的積極作用，意味未來監管措施推出的密度或放慢，「最壞的情況已過去」。

網信部等四部門出台規定不得用「大數據殺熟」【下一頁】

瑞信認為，今年互聯網股有6大主題：（1）增長：監管環境收緊及互聯網流量見頂下，互聯網公司需要尋找可提高經營效益及價值提升的機構，以進一步推高現有流量。（2）監管：現時監管框架已大致落實，焦點將會放在執行，如新廣告政策、遊戲重新審批，海外上市地位等。（3）生態系統：預計企業的「互聯互通」將繼續，互聯網企業拆除圍牆，共同協商解決平台安全、互惠互利等問題。（4）競爭：政府反壟斷政策下，龍頭企業會更小心市佔率比重，為其他競爭對手帶來追落後的機會。（5）投資焦點：硬件及海外市場會是焦點，互聯網企業尋找機會去釋放股東價值，包括回購股份、分拆業務等。（6）盈利預測：市場仍未完全反映宏觀及投資下滑的不利因素。

瑞信最看好綫上遊戲

以互聯網股的子行業劃分，最看好綫上遊戲，其後依次為電子商貿、廣告、本土服務、教育、旅遊及娛樂。瑞信解釋，即使宏觀經濟疲弱，但遊戲行業的競爭環境穩定，而且海外市場是新增長引擎，故最看好綫上遊戲行業。相反，娛樂行業面對的競爭將加劇，加上內容投資會拖低毛利，而收緊監管也會損害增長。

瑞信偏好騰訊 （00700） 、網易 （09999） 、快手 （01024） 、拼多多（美：PDD）、歡聚時代（美：JOYY）及攜程 （09961）

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、敏實、潤地及渣打

 

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港股 攜程集團－S（09961） 騰訊控股（00700） 快手—W（01024） 網易－S（09999） 網易（美：NTES） 拼多多（美：PDD） 遊戲 大行報告 反壟斷

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