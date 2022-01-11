【鋼鐵股】鋼鐵行業集中度持續提升 2021年效益創歷史最佳水平

中國鋼鐵工業協會會長陳德榮在會員大會上表示，2021年首11個月，中國鋼鐵行業實現營業收入6.34萬億元（人民幣﹐下同），按年增長36.3%；利潤總額為3,517億元，增長86.5%，創歷史最好水平。「2021年，鋼鐵行業效益創歷史最好水平，實現十四五良好開局。」

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更重要是，行業集中度進一步提升。中鋼協公布的數據顯示，2021年11月，鋼產量排名前10位、前20位的企業鋼產量佔全國的比重分別為40.4%、54.9%，分別比2020年同期提高3個百分點、3.3個百分點，反映在當局推動耗能政策之下，行業持續整合，龍頭企業的優勢和議價能力浮現。

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截至2021年底，國內鋼鐵行業已有34家企業完成超低排放改造公示，合計約2.25億噸鋼產能。2021年首11個月，噸鋼綜合能耗、噸鋼耗新水量、化學需氧量、二氧化硫排放量同比分別下降0.2%、0.4%、7.2%和21.1%。工業和信息化部原材料工業司一級巡視員呂桂新表示，2021年鋼鐵企業積極探索建立氫冶金示範項目並有所突破，240多家企業約6.8億噸粗鋼產能已完成或正在實施超低排放改造。

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記者：林衛