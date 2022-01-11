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【集採風暴】國常會決定帶量採購「提速擴面」 醫用耗材首當其衝

股樓投資 11:42 2022/01/11

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國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，會上決定常態化制度化開展藥品和高值醫用耗材集中帶量採購，進一步降低患者醫藥負擔。逐步擴大高值醫用耗材集採覆蓋面，對群眾關注的骨科耗材、藥物球囊、種植牙等分別在國家和省級層面開展集採。

【同場加映】青姐話：金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

會議指出，近年藥品和高值醫用耗材集中帶量採購改革不斷推進，用市場化機制有效擠壓了醫藥價格虛高，截至去年底累計節約醫保和患者支出2,600億元（人民幣，下同），同時也促進了醫藥企業將更多精力投入到產品研發、提高質量上。同時，以慢性病、常見病為重點，繼續推進國家層面藥品集採，各地對國家集採外藥品開展省級或跨省聯盟採購。今年底前，國家和省級集採藥品在每個省合計達到350個以上。還有，保證中選藥品和耗材長期穩定供應，加強監管，確保中選產品降價不降質。

【延伸閱讀】2022年部署：2022年值得部署的10大收息股，請按【見下頁

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報道指，醫用耗材已經成為集採的常客。從近期中標結果可見，人工髖關節平均價格從3.5萬元下降至7,000元左右，膝關節平均價格從3.2萬元下降至5,000元左右，平均降幅82%。數據顯示，按照醫療機構採購需求量和集採前價格計算，國內人工關節的市場規模約200億元。考慮到首批國家高值耗材集採產品冠脈支架的原市場規模約150億元，則兩類產品覆蓋的市場已達中國高值耗材總市場的五分之一。

【同場加映】溫股知新：港股暫未有起色 增長股要等消息

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記者：林衛

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