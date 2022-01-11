【藥明系】藥明生物、藥明康德齊升逾6%　管理層：今年盈收續增、美國制裁風險低

▲ 【藥明系】藥明生物、藥明康德齊大升 管理層：今年盈收續增、美國制裁風險低

醫藥合約研發和生產商（CXO）藥明康德 （02359） 、藥明生物 （02269） 即市升幅擴大至逾6%。消息層面，藥明康德副董事長、全球首席投資官胡正國於摩通醫療保健會議提及，公司營業額及利潤增長可較去年進一步提升，而且客戶需求強勁，會繼續積極提升全球各業務部門的能力。

藥明康德提及，去年首9個月資本開支約48.3億元人民幣，料今年開支約65億至70億元人幣。

中國生物科技企業去年底一度被指成為美國潛在制裁對象，觸發藥明系股價大跌，藥明康德管理層出席大和另一投資會議時稱，公司與美國領先藥物公司有緊密關係，也是他們主要服務商之一，以藥明和美國監管官員的溝通，認為對方對公司反應正面，公司被列美國制裁名單風險較低。

管理層也預告，傳統合成化學業務去年可增4成，而一體化CRDMO（合同研究、開發和生產）模式可令公司在未來3至5年有可觀增長。

至上午11時15分，藥明生物現升6.7%至88.2元，成交近9億元。藥明康德現升6.2%至128.4元，成交2.2億元。

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