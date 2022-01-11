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【電動車】加州應對氣候危機　擬撥款61億美元推動電動車計劃

科技 11:22 2022/01/11

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加州州長Gavin Newsom認為支出龐大也是合理，部分原因是為了應對來自汽車尾氣管和化石燃料開採的溫室氣體排放，尤其交通部門需對加州50%以上的溫室氣體排放負責。（法新社）

加州州長Gavin Newsom提交了一份2,864億美元（約2.2萬億港元）的2022-2023財政年度預算案，稱為「加州藍圖」（California Blueprint），其中建議花費225億美元（約1,754億港元）用於解決該州日益嚴峻的氣候危機，並為電動車相關措施分配61億美元（約475億港元）的新資金。

【CES 2022】Nvidia推智能駕駛平台Drive Hyperion　助車廠生產電動車

2021年時，加州承諾將花費151億美元（約1,177億港元）用於一系列氣候相關工作，包括39億美元（約304億港元）用於電動車相關措施。此外，加州更是第一個表示將在2035年前，有效禁止銷售新的內燃機或燃氣車的美國州份。

吸引新零排放汽車公司來加州發展

「加州藍圖」中用於電動車相關的措施包括：

  • 39億美元（約304億港元）用於該州的港口、重型卡車、學校和公共交通巴士的電氣化發展。
  • 12億美元（約93億港元）用於在2023年底前，在加州購買4萬輛乘用電動車和10萬個新的充電站。
  • 10億美元（約78億港元）用於其他零排放車輛的措施。

【混能車】電動車無以為繼？　美國混能車銷量創歷史新高　

Gavin Newsom認為支出龐大也是合理，部分原因是為了應對來自汽車尾氣管和化石燃料開採的溫室氣體排放，尤其交通部門需對加州50%以上的溫室氣體排放負責。

該州長還表示，電氣化計劃亦吸引新的零排放汽車公司來到加州發展，包括Rivian和Lordstown Motors等汽車制造商，以及Volta和Ample等充電基礎設施公司，還有其他追隨Tesla步伐的公司。

責任編輯：陳卓賢

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