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約翰遜涉違限聚令 前年封城同首相府職員開飲酒派對

環球社會熱點 11:06 2022/01/11

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英國首相約翰遜再次捲入違反防疫措施醜聞。英媒指約翰遜前年實施封城期間，其首席私人秘書雷諾茲發電郵約首相府職員，在首相府開派對飲酒。據悉，約有100人受邀參加這場派對，約翰遜夫婦也有參加。

【英國疫情】累計逾15萬人死亡 約翰遜：巨大損失 【下一頁】

英國獨立電視（ITV）報道指，約翰遜（Boris Johnson）的首席私人秘書雷諾玆（Martin Reynolds）去年發電郵，邀請一眾首相府職員保持社交距離的情況下，自備酒水5月20日於首相府花園聚會。

據悉，約有30至40人參加聚會，花園餐桌上也擺滿食物和葡萄酒。約翰遜與妻子西蒙玆（Carrie Johnson）都有出席。

不過英國廣播公司（BBC）引述首相府職員的説法，指當時有部分人質疑雷諾玆為何要鼓勵在花園舉辦派對。

約翰遜再被爆於官邸花園飲酒聚會 首相府：工作會議 【下一頁】

但首相府舉行派對期間，英國仍處於封城狀態。當局僅容許民眾在保持兩米社交距離的前提下，與一名非家庭成員於戶外見面。當局前年6月才放寬至6人限聚令，但仍禁止大規模聚會。

時任英國文化大臣杜永敦（Oliver Dowden）更在政府記者會上提醒公眾，如果要在戶外地方和非家庭成員見面，就要保持兩米距離。

英媒估計約翰遜政府前年冬天最少舉辦5場同類聚會，約翰遜的發言人拒絕回應事件。

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責任編輯：鄭錦玲

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