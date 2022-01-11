【美國疫情】入院數創新高 確診連續6日平均逾50萬

美國深受新冠肺炎Omicron變種病毒影響，疫情持續嚴峻。英國傳媒統計最新數據指出，美國現時入院人數已突破新高，超過13.26萬人，多達11個州分或地區創下新紀錄。確診同樣飆升，連續6日出現每日平均逾50萬宗。

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《路透社》統計顯示，美國新冠入院人數達132,646人，打破去年1月時紀錄。統計分析指出，升幅自去年12月底出現，3周內數目翻倍，其間Omicron變種更超越Delta變種，成為美國主流病毒株。

8個州分包括緬因州（Maine）及俄亥俄州（Ohio）等，加上華盛頓特區及兩大海外屬地波多黎各（Puerto Rico）及美屬維京群島（U.S. Virgin Islands），共11個區域分別錄得地區內新冠患者住院率新高。

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縱然不少專家認為Omicron變種較溫和，但專家亦警告感染人數增加同樣打擊醫療系統，美國部分醫院更因疫情欠缺人手應對持續湧現的確診個案，暫停部分手術。

美國過去7日平均新確診數字亦明顯增加，10日內的7日平均確診人數雙倍，多達70.4萬宗。過去6日更是連續出現平均確診超過50萬。現時只有7個州分尚未出現確診新紀錄，以人口比例計算，過往一周感染最高為華盛頓特區。新冠死亡個案現時平均約1,700宗，較早前約1,400宗明顯增加。

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責任編輯：吳漢培