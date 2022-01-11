【金融發展】陳茂波：本港正積極為中概股回流作準備　並將發行零售綠色債券、推動基建融資證券化

財政司司長陳茂波在亞洲金融論壇上作出錄影發言，指本港正積極為中概股由美國回流本港作準備，又透露本港會推動債市發展，包括發行零售綠色債券及基建融資證券化。

陳茂波指出，國家十四五規劃確認本港在國家的角色和定位，當中最相關的是加強本港作為全球人民幣離岸業務樞紐與國際資產管理與風險管理中心的地位。展望將來，本港會發展更具活力的離岸人民幣生態系統，包括進一步建立人民幣資金池，透過不同方式增加人民幣的應用，並推動人民幣債券與其他人民幣證券產品。與此同時，本港亦要加強其債務工具中央結算系統服務，長期將其發展為國際中央證券存管機構。

A50指數期貨市場反應佳

隨著人民幣計價資產被納入主要金融市場指數，陳茂波指去年股票互聯互通的日均交易額約1200億元人民幣，按年大增32%。至於外資機構透過不同債券互聯互通機制持有的中資債券規模，去年底亦已超越3.9萬億元人民幣。同時，市場對去年推出的MSCI 中國A50 互聯互通（美元）指數期貨反應極佳，上月日均交易合約張數1.9萬張，相當於10月初推出時的5倍。

陳茂波表示，本港會繼續努力，擴大及加深這類市場聯繫。大灣區「理財通」為本港金融業與專業服務行業提供龐大機會，本港正與相關機構合作，確保「理財通」暢順運作。他又提到，中概股面對的監管不確定增加，預期會有更多中概股回歸本港，本港正積極為此作出準備，包括早前改善第二上市機制，以吸引這些股份在港上市。

此外，他指建立一個多元、有活力及可持續的集資平台，一直是本港的焦點。除推出特殊目的收購公司（SPAC）上市機制，本港亦積極尋求推動債市進一步發展，包括已成立由金融監管專家及市場專家組成的督導小組，並將會在港首推零售綠色債券，以提升大眾對綠色金融與綠色經濟的認識。另外，他透露基建融資亦是本港金融著眼的範疇，金管局早於2016年已成立基建融資促進辦公室，本港累積的基建融資貸款短時間內已橫跨不同行業及地域，為這些貸款證券化鋪平道路。

正就數碼人民幣跨境支付進行測試

金融科技發展方面，陳茂波透露金管局去年6月宣佈的「金融科技2025」策略，其中一個方向是加強對央行數碼貨幣的研究。金管局除持續與其他央行在數碼貨幣跨境應用合作，亦展開在港推出零售數碼貨幣之研究。金管局亦與人行積極就數碼人民幣跨境支付進行測試，至今結果令人鼓舞，下一測試階段將加入本港銀行參與，並計劃加入數碼人民幣錢包與「轉數快」。金管局又於去年10月與人行就金融科技監管沙盒簽訂備忘錄，讓金融機構與金融科技公司在本港或大灣區測試並推出金融科技產品，至今已有10間銀行就有關跨境金融科技網絡表達興趣，當中約5間聚焦於「理財通」的財富管理機遇。

另外，陳茂波認為，本港經濟及社會發展受經濟多元化程度及土地與房屋短缺兩大問題阻礙，而去年施政報告宣佈的北部都會區可為此提供實際答案。作為本港最具競爭力行業的金融服務業會繼續處於本港南部，而作為新經濟引擎的創科則位於本港北部。有關發展計劃不僅可為相關基建發展、設施及支援服務提供指引，亦有助推動創科行業發展。他又指出，北部都會區藍圖亦支持加深大灣區內鄰近城市合作，尤其是作為科技龍頭城市的深圳。

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本報記者﹕余倩敏