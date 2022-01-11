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【幼稚園及小學停課】幼稚園及小學周五起暫停面授課堂直至農曆新年假後　外展隊到校為5至11歲兒童接種科興

Hot Talk 10:13 2022/01/11

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【幼稚園及小學停課】幼稚園及小學周五起暫停面授課堂直至農曆新年假後 中學照常上課

本港第五波疫情一觸即發，市場關注教育局會否停課。特首林鄭月娥表示，幼稚園及小學暫停面授課堂，周五（1月14日）開始，直至農曆新年假後，中學暫不受影響，照常上課。林鄭月娥解釋，由於早前有3名幼兒確診，而幼兒在確診前曾上課，導致大量小朋友需要接受檢疫隔離，情況並不理想，同時有不少學校爆發上呼吸道感染，因此決定暫停面授課堂。

圖看現有防疫措施，或看【下一頁】

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林鄭月娥指，將會擴大科興疫苗接種年齡至5歲至11歲兒童，並會安排外展隊到學校為學童接種，讓學生在農曆年假後回校時，可以接種科興疫苗。她強調，暫停面授課堂的決定很難，因很多兒科專家表示，小朋友需要回校上課，否則會對身心健康有影響。

此外，除提升長者疫苗接種服務，長者可到15間衛生署長者健康中心接種疫苗。

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