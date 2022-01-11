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【港股市況】恒生指數跌7點　騰訊升逾1%撐市　藥明生物升近6%（不斷更新）

股市 16:13 2022/01/11

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港股市況不斷更新

美國加息預期升溫，美股隔晚波動，道指跌162點。港股今早低開67點，早段跌逾百點後曾轉升，惟午後再轉跌，恒生指數收報23739點，跌7點，成交1296億元。恒生科技指數跌0.1%，報5619點。騰訊 （00700） 撐市股價升逾1%；藥明生物 （02269） 升近6%；車股向下，吉利 （00175） 跌逾3%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【16：11】恒生指數收報23739點，跌7點，成交1296億元。恒生科技指數跌0.1%，報5619點。騰訊 （00700） 撐市股價升逾1%；藥明生物 （02269） 升近6%；車股向下，吉利 （00175） 跌逾3%。

【15：50】商湯 （02020） 逆市升4%，高見7.6元。

【15：35】京東 （09618） 逆市升逾1%，報274.2元。方舟投資周一約沽出88.3萬張京東（美﹕ JD）美股預託證券（ADR），是自7月以來最大減持。

【科技女股神】Cathie Wood加快減持京東　周一沽約88萬張ADR

【15：20】港股午後曾跌逾100點，尾市最新跌幅略收窄至約50點。

【15：01】內地股市午後續向下，上證全日跌0.7%；深證跌1.3%；創業板指跌1.3%。

【14：52】吉利 （00175） 跌幅擴大半成，低見18.62元；比亞迪 （01211） 跌近3%，低見238.2元。

【14：45】阿里巴巴 （09988） 跌2%，大市跌幅擴大至約80點。

【14：40】大市最新再度轉跌約10點。

【14：33】【細價股急插】易緯集團早市突插近8成　個半月升5倍後「打回原形」

【14：27】恒騰 （00136） 午後跌逾7%，低見2.46元。

【14：17】香港小輪 （00050） 升兩成，破頂高見7.38元，成交1410萬元。

【14：11】恒指最新升約20點；科指升0.1%。

【13：36】【高院訴訟】順風清潔能源澄清　大股東鄭建明不涉「公海賭王」訴訟

【13：29】車股下跌，長汽 （02333） 跌近半成；吉利 （00175） 跌逾3%；比亞迪 （01211） 跌近2%；廣汽 （02238） 跌0.7%。

【13：21】大市午後升幅略收窄至約35點，科指升0.4%。

【13：15】騰訊 （00700） 午後升幅擴大至近2%，高見461.8元。

【13：13】優庫資源 （02112） 乾升近八成，高見0.155元，成交36.7萬元。

【13：10】【大行報告】大和：HKTVmall今年GMV目標於執行上存大量風險　降香港科技探索目標價

【13：00】恒指午後初段升約85點，報23831點；科指升0.5%，報5655點。

【12：27】【內房危機】傳央行要求國企以收併購為11間房企提供支持　融信、中梁等否認接「一對一」電話通知

【12：01】恒生指數半日升87點，報23833點，成交708億元。恒生科技指數升0.5%，報5654點。美團 （03690） 升近2%；騰訊 （00700） 升逾1%；藥明系造好，藥明生物 （02269） 升逾6%；康希諾生物 （06185） 跌逾6%。

【11：49】美團 （03690） 升幅擴大至逾2%，高見211.4元。

【11：43】新城發展股權 （02997） 升逾1.2倍，破頂高見0.5元，成交310萬元。

【11：40】恒指中午收市前升約85點，報23831點；科指升0.5%，報5651點。

【11：30】內地股市半日向下，上證半日跌0.1%；深證跌0.5%；創業板指跌0.7%。

【11：25】【大行報告】瑞信：3大原因看好互聯網股今年可翻身　薦6大主題6隻首選股

【11：21】【藥明系】藥明生物、藥明康德齊升逾6%　管理層：今年盈收續增、美國制裁風險低

【11：20】中海外 （00688） 升逾3%，破頂高見23元；潤地 （01109） 升逾1%。另外，恒大 （03333） 升逾3%；碧桂園 （02007） 、世茂 （00813） 升逾1%；雅居樂 （03383） 升2%；融創 （01918） 升逾5%。

【恒大3333】恒大退租深圳總部大樓「拆招牌」　總部搬至深圳自有物業、非遷回廣州（有圖）

【11：17】恒指升幅擴大至近100點，報23840點，升94點；科指升0.4%，報5648點。

【11：08】本港地產股向上，長實 （01113） 升4%；恒地 （00012） 升逾2%；新地 （00016） 升0.5%；新世界 （00017） 、信置 （00083） 升逾1%。

【11：05】藥明生物 （02269） 升幅擴大至近6%，高見88.1元。

【10：51】潤電 （00836） 升7%，高見21.4元。傳印尼突恢復煤炭出口，並擬制定煤炭稅作為中期解決方案。

【10：38】大市再度轉跌，恒指最新跌約20點；科指跌0.1%。

【10：34】長實 （01113） 升逾3%，高見51.1元。

【10：33】易緯 （03893） 突瀉逾八成，低見0.305元，成交7135萬元。

【10：24】恒指升約60點，觸23800點；科指升0.3%，報5644點。滙豐 （00005） 轉升0.2%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾1%；阿里巴巴 （09988） 逆市跌逾1%。

【10：19】大市轉升約10點。

【10：14】大市跌幅收窄至約20點；科指跌0.1%。

【10：01】藥明生物 （02269） 逆市升近4%，高見86.1元。

【09：59】香港科技探索 （01137） 跌幅擴大至6%，低見8.18元。

【09：55】潤電 （00836） 反彈幅度擴大至4%，高見20.9元，成交1.9億元。

【09：50】永泰生物 （06978） 跌逾25%，低見11.7元，成交1.9億元。

【09：47】大市最段跌約100點，報23643點；科指跌0.7%，報5583點。

【09：47】世茂 （00813） 股價跌逾3%，低見5.32元。

【09：45】電力股反彈，潤電 （00836） 逆市升逾2%；中國電力 （02380） 、龍源電力 （00916） 升逾1%。

【09：40】嗶哩嗶哩 （09626） 逆市升逾4%；快手 （01024） 跌0.5%。

【09：36】香港科技探索 （01137） 跌逾3%，低見8.36元。

【HKTVmall】香港科技探索去年GMV未達標、目標3至5年倍增　冀年內9成貨物兩天派送

【09：35】創科 （00669） 逆市反彈逾4%，高見145.5元。

【09：34】慕容家居 （01575） 控股股東慕容資本擬透過場內或場外交易，出售不多於1.5億股公司股份，佔已發行股本總額約15%，慕容家居股價早段升57%，高見0.19元。

【09：30】中國有贊 （08083） 折讓19%配股，股價開市後跌近18%，破底低見0.39元。

【09：28】滙豐 （00005） 逆市升0.3%，報51.85元再破頂。

【09：26】復銳醫療科技 （01696） 預期全年溢利按年升逾1.2倍，股價今早高開逾6%。

【09：26】恒騰 （00136） 逆市升近2%。

【恒騰136】恒騰旗下《傳奇天下》已與騰訊達成遊戲技術合作　另有多款遊戲合作正在洽談中

【09：23】環龍 （02260） 首掛開報1.27元，較招股價1.22元高4.1%，每手2000股計不計手續費每手帳面賺100元。

【09：21】恒生指數開報23678點，跌67點。恒生科技指數跌0.5%，報5597點。阿里巴巴 （09988） 跌2%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 逆市升1%；康希諾生物 （06185） 跌逾8%。

【新冠疫苗股】康希諾生物大升一成後　有股東擬配股套現5億

【09：13】期指開報23619點，低開53點或0.2%。

【08：50】恒指黑期跌約62點，報23676點；道指期貨跌升2點，報36071點。

【08：25】【內房危機】世茂︰無到期應付的資產擔保證券　考慮出售部份資產降低負債

【07：55】龍湖集團將發行不超過28億元人民幣公司債券

【07：45】【配股潮】中國有贊折讓近19%配股　淨籌逾3億元

【07：45】港股ADR收報23678點，跌67點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報51.97元，較港收市價高0.27元或0.5%；騰訊 （00700） ADR折合報453.31元，較港收市價高0.11元或0.02%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報125.04元，較港收市價低2.56元或2%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美國加息預期升溫，美10年期債息曾升穿1.8厘，創兩年高位，道指曾挫591點，收市跌162點，報36068點；標指跌6點，報4670點；納指一度瀉405點或2.7%，尾市倒升6點，報14942點。

即睇美股收市︰

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【開市9點半】高盛料美國全年加息4次　滙豐升逾3%創22個月高

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

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