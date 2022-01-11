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【港股市況】恒生指數跌百點後轉升　騰訊美團升逾1%　香港科技探索曾跌6%（不斷更新）

股市 10:34 2022/01/11

分享：

港股市況不斷更新

美國加息預期升溫，美股隔晚波動，道指跌162點。港股今早低開，恒生指數開報23678點，跌67點。恒生科技指數跌0.5%，報5597點。阿里巴巴 （09988） 跌2%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 逆市升1%；康希諾生物 （06185） 跌逾8%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：34】長實 （01113） 升逾3%，高見51.1元。

【10：33】易緯 （03893） 突瀉逾八成，低見0.305元，成交7135萬元。

【10：24】恒指升約60點，觸23800點；科指升0.3%，報5644點。滙豐 （00005） 轉升0.2%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾1%；阿里巴巴 （09988） 逆市跌逾1%。

【10：19】大市轉升約10點。

【10：14】大市跌幅收窄至約20點；科指跌0.1%。

【10：01】藥明生物 （02269） 逆市升近4%，高見86.1元。

【09：59】香港科技探索 （01137） 跌幅擴大至6%，低見8.18元。

【09：55】潤電 （00836） 反彈幅度擴大至4%，高見20.9元，成交1.9億元。

【09：50】永泰生物 （06978） 跌逾25%，低見11.7元，成交1.9億元。

【09：47】大市最段跌約100點，報23643點；科指跌0.7%，報5583點。

【09：47】世茂 （00813） 股價跌逾3%，低見5.32元。

【09：45】電力股反彈，潤電 （00836） 逆市升逾2%；中國電力 （02380） 、龍源電力 （00916） 升逾1%。

【09：40】嗶哩嗶哩 （09626） 逆市升逾4%；快手 （01024） 跌0.5%。

【09：36】香港科技探索 （01137） 跌逾3%，低見8.36元。

【HKTVmall】香港科技探索去年GMV未達標、目標3至5年倍增　冀年內9成貨物兩天派送

【09：35】創科 （00669） 逆市反彈逾4%，高見145.5元。

【09：34】慕容家居 （01575） 控股股東慕容資本擬透過場內或場外交易，出售不多於1.5億股公司股份，佔已發行股本總額約15%，慕容家居股價早段升57%，高見0.19元。

【09：30】中國有贊 （08083） 折讓19%配股，股價開市後跌近18%，破底低見0.39元。

【09：28】滙豐 （00005） 逆市升0.3%，報51.85元再破頂。

【09：26】復銳醫療科技 （01696） 預期全年溢利按年升逾1.2倍，股價今早高開逾6%。

【09：26】恒騰 （00136） 逆市升近2%。

【恒騰136】恒騰旗下《傳奇天下》已與騰訊達成遊戲技術合作　另有多款遊戲合作正在洽談中

【09：23】環龍 （02260） 首掛開報1.27元，較招股價1.22元高4.1%，每手2000股計不計手續費每手帳面賺100元。

【09：21】恒生指數開報23678點，跌67點。恒生科技指數跌0.5%，報5597點。阿里巴巴 （09988） 跌2%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 逆市升1%；康希諾生物 （06185） 跌逾8%。

【新冠疫苗股】康希諾生物大升一成後　有股東擬配股套現5億

【09：13】期指開報23619點，低開53點或0.2%。

【08：50】恒指黑期跌約62點，報23676點；道指期貨跌升2點，報36071點。

【08：25】【內房危機】世茂︰無到期應付的資產擔保證券　考慮出售部份資產降低負債

【07：55】龍湖集團將發行不超過28億元人民幣公司債券

【07：45】【配股潮】中國有贊折讓近19%配股　淨籌逾3億元

【07：45】港股ADR收報23678點，跌67點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報51.97元，較港收市價高0.27元或0.5%；騰訊 （00700） ADR折合報453.31元，較港收市價高0.11元或0.02%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報125.04元，較港收市價低2.56元或2%。

更多ADR及中概股收市︰

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    +2

【07：30】美國加息預期升溫，美10年期債息曾升穿1.8厘，創兩年高位，道指曾挫591點，收市跌162點，報36068點；標指跌6點，報4670點；納指一度瀉405點或2.7%，尾市倒升6點，報14942點。

即睇美股收市︰

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    +7
    +6

【開市9點半】高盛料美國全年加息4次　滙豐升逾3%創22個月高

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

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