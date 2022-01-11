【內房危機】世茂︰無到期應付的資產擔保證券　考慮出售部份資產降低負債　傳範圍包括商業資產、小股合作項目等

▲ 【內房危機】世茂︰無到期應付的資產擔保證券 考慮出售部份資產降低負債

世茂集團 （00813） 發澄清公告。世茂集團表示，有媒體報道聲稱集團尚未履行其於某基金下的財務責任。世茂集團澄清，基金下的借款人並非公司附屬公司。集團兩間附屬公司已就基金下的借款人的財務責任提供擔保。據公司了解，借款人及基金正討論還款安排。

世茂集團又指，公司並無到期應付的資產擔保證券。另外，集團表示，並未就出售上海世茂國際廣場訂立初步協議，又稱正與若干潛在買家就出售若干物業進行討論，在合適條件下會考慮出售部份資產以降低集團的負債。

據報世茂或轉讓酒店等商業資產、小股合作項目

另外，內媒引述知情人士指，世茂集團目前仍在梳理、盤整資產情況，除酒店等商業資產項目，一些小股合作項目也會視情況適當處理，或轉給合作方或第三方，且資產處置沒有特定地域限制。

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責任編輯︰梁浩碩