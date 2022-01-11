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【內房危機】世茂︰無到期應付的資產擔保證券　考慮出售部份資產降低負債　傳範圍包括商業資產、小股合作項目等

股市 15:19 2022/01/11

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【內房危機】世茂︰無到期應付的資產擔保證券　考慮出售部份資產降低負債

世茂集團 （00813） 發澄清公告。世茂集團表示，有媒體報道聲稱集團尚未履行其於某基金下的財務責任。世茂集團澄清，基金下的借款人並非公司附屬公司。集團兩間附屬公司已就基金下的借款人的財務責任提供擔保。據公司了解，借款人及基金正討論還款安排。

世茂集團又指，公司並無到期應付的資產擔保證券。另外，集團表示，並未就出售上海世茂國際廣場訂立初步協議，又稱正與若干潛在買家就出售若干物業進行討論，在合適條件下會考慮出售部份資產以降低集團的負債。

據報世茂或轉讓酒店等商業資產、小股合作項目

另外，內媒引述知情人士指，世茂集團目前仍在梳理、盤整資產情況，除酒店等商業資產項目，一些小股合作項目也會視情況適當處理，或轉給合作方或第三方，且資產處置沒有特定地域限制。

【內房危機】世茂遭標普下調評級至B－、預告2月或再降級　萬科傳洽購資產、今彈兩成

【內房危機】世茂擬正就兩筆月底到期ABS展開展期商討 消息人士：不太可能在沒有信用增級下獲批

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、敏實、潤地及渣打

責任編輯︰梁浩碩

港股 世茂集團（00813）
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