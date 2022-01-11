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【配股潮】中國有贊折讓近19%配股　淨籌逾3億元、股價破底曾跌近19%觸配售價

股市 12:11 2022/01/11

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【配股潮】中國有贊折讓近19%配股　淨籌逾3億元

中國有贊 （08083） 配股。此前宣布放棄私有化及推進有贊科技主板上市的計劃的SaaS股中國有贊，公布配售8.1億股，相當於經擴大已發行股本約4.5%，配售價每股0.385元，較中國有贊上日收市價0.475元，折讓近19%，籌3.1億元。中國有贊股價今早低開7.4%，開報0.44元，早段跌幅擴大至近19%，破底低見0.385元觸配售價，半日跌16.8%，報0.395元，成交1.9億元。

中國有贊表示，配售事項所得款項淨額將約為近3.1億元，擬用於系統升級、產品開發及營銷開支、潛在戰略投資及收購的額外資金，以及作一般營運資金。

【SaaS股】中國有贊2021年GMV達983億元人幣 非快手渠道GMV按年增超30%、今高開近2%

【SaaS股】中國有贊8083放棄私有化及推進有贊科技主板上市的計劃

【配股潮】中藥股東折讓逾8%減持逾1億股　中藥股價跌逾11%

【配股潮】美東汽車配股兼發可換股債券　淨籌近35億元、股價跌逾15%穿配售價

責任編輯︰梁浩碩

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、敏實、潤地及渣打

港股 中國有贊（08083） SaaS 配股 配售
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