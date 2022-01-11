【ET財經早點1分鐘】美股曾跌近600點收市跌幅收窄至162點 恒指夜期亦跌

美國10年期債息一度升越1.8厘，拖累道指曾經急跌近600點。債息其後回順至1.766厘，道指跌幅即收窄到162點，納指更輕微倒升。

Tesla在即市低位反彈百分之8， 收復1000美元關口。

在高盛預期美國聯儲局今年加息4次後，表明華爾街愈來愈預期儲局將採取積極的措施壓抑通脹。

不過，摩通行政總裁戴蒙仍然樂觀，認為儘管看到儲局一年加息4次以上，但經濟增長仍然強勁，或者是大蕭條以來增長最佳的一年，市場波動可能與經濟無關，但投資者需要用這樣的經濟增長，去衡量市場。

阿里美股低港2% 夜期跌105點

美股市場的波動，亦嚇怕港股ADR走勢。阿里巴巴 （09988） 美股股價曾低港股超過百分之3， 收市仍低港百分之2；騰訊ADR與港相若。

夜期跌105點，退守23500關。

阿里主席張勇辭任微博董事

阿里巴巴主席張勇繼辭任滴滴董事後，再辭任微博董事，由阿里首席市場官董本洪接任。

張勇自2014年5月出任微博董事，至今大約7年時間。微博表示，對張勇任職期間對微博及董事會作出的貢獻深表感謝。