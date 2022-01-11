【抗疫消費】新地旗下三商場MOKO 新都會廣場 YOHO MALL 齊推抗疫消費獎賞 外賣自取優惠可享高7折優惠

疫情爆發第5波，政府新一輪的防疫措施由1月7日起6點後禁堂食，商界也即變陣推優惠吸客。新鴻基地產旗下旺角的MOKO新世紀廣場、葵芳的新都會廣場以及元朗的YOHO MALL形點由即日起，齊推「安心抗疫消費三重賞」。

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The Point by SHKP會員透過「新地商場」手機應用程式，可憑指定積分換領外賣自取折扣劵，或以6時後滿消費額外獲賞一田20元禮券。另外The Point會員更可利用「新地商場」手機應用程式的外賣自取服務平台，直接預訂場內美食兼即時付款，選擇在指定時間到餐廳自取，輕鬆便捷，以特定的「外賣自取優惠碼」更可享有高達7折的優惠。

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此外，三個商場亦同時增設「外賣自取懶人包」，包括︰外賣自取指南、一線通熱線及WhatsApp e助理，顧客可以一站式盡覽最新的餐飲外賣優惠資訊，再透過熱線即時轉駁至心水餐廳，既方便又快捷。

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安心抗疫消費三重賞詳情：

[第一賞] 以積分換外賣自取折扣劵 優惠高達8折

1月11日起，The Point by SHKP會員只須以200積分即可免費換領外賣自取折扣劵，憑券於場內指定商戶外賣消費滿指定金額即減最多20元，外賣優惠可高達8折。



[第二賞] 6時後消費額外賞一田禮券

由即日起，The Point by SHKP會員以100積分率先預留換領證，憑證於三大商場晚上6時後消費滿500元 (適用於餐飲外賣及購物) 即可獲贈一田HK20元禮券，兼賺取會員積分。

換領日期︰即日起至1月20日

換領時間︰10am至10pm

換領地點︰三大商場顧客服務中心

換領證每人每日只限換領1次，數量有限，先到先得，換完即止。

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[第三賞] 「新地商場」手機應用程式落單 全單減120元



由1月13日起，The Point會員可於「新地商場」手機應用程式外賣自取服務平台，直接預訂三大商場內餐廳的美食並付款，以及選擇在指定時間到餐廳自取，安全又快捷。同時，凡輸入安心抗疫的指定商場「外賣自取優惠碼」，全單更可最多即減120元。

為了方便顧客外賣查詢及點餐，三大商場特設食肆外賣熱線及WhatsApp e助理，讓顧客透過一線通電話或WhatsApp短訊，查詢場內不同食肆的外賣資訊；顧客亦可瀏覽最新商場外賣自取指南，盡覽各餐廳的外賣詳情。

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記者：陳詠妍