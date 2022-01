▲ 【泰加亂局】泰加保險澄清旗下資金流入安山管理基金指控失實 再有兩執董跳船(圖為泰加保險執行董事林烽)

同由吳宇擔任主席的泰加保險 (06161) 與安山金控 (00033) 過去一周負面消息不斷,泰加保險與安山金控發聯合公告指,注意到有新聞報導試圖暗示吳宇透過將泰加保險的大量資金及資產投資於海外基金Amber Hill ES Fund,同時吳宇未適當披露自己在海外基金Amber Hill ES Fund擁有權益而存利益衝突及及其他不當行為,泰加保險與安山金控董事會澄清上述指控失實。

此外,泰加保險旗下的泰加保險有限公司上周五被保監宣布出手接管保險業務。泰加保險在公告指,董事會已取得法律意見,並正考慮向保險事務上訴審裁處申請覆核接管指示,以及緊急申請擱置上述指示。

值得留意是,再有泰加執董跳船,泰加稱陳日威及穆宏烈各自已辭呈執行董事。

今日有本地媒體指,近日有投資者向監管機構發匿名信,提出安山金控去年11月提取一筆約1.61億美元(約12.5億港元)股東貸款的必要性等問題。報道又稱,保監局在調查泰加約12億港元資金流向時,獲證監會知會資金是轉入一個疑由吳宇管理的基金,涉及12億港元的金額亦巧合地與保監調查泰加流出資金的金額接近。

泰加保險與安山金控公告指,有報道指泰加保險將12億元存入NBL(Nerico Brothers Limited),但實際上存入一個名為Amber Hill ES Fund的海外基金,Amber Hill ES Fund由開曼群島基金經理管理,並由新加坡註冊之投資顧問提供建議,經理及投資顧問均為Amber Hill Financial Pte Ltd 之附屬公司,而吳宇則為Amber Hill Financial Pte Ltd 董事及股東。

泰加保險與安山金控澄清,NBL一直為兩公司的獨立第三方,泰加保險公司早在2020年1月已申購Amber Hill ES Fund,金額約為750萬美元(約5850億港元),有關認購事項為獲豁免持續關連交易,並已在2020年年報中充分披露,而此項投資於是吳宇加入泰加保險前提出。

其後2020年4月泰加保險在NBL 開設獨立賬戶,進行現貨外幣交易,2020財年陸續存入NBL資金約為7,900萬美元(約6.12億港元),而存入現金之決定於吳宇加入前提出。

再到2021年初,泰加保險已獲吳宇注資,以換取發行本金總額為4億港元之零息無抵押可贖回可換股債券。之後,泰加保險公司有進一步提高存入NBL金額。

通告提到,泰加保險存入之NBL的資金未有用作申購Amber Hill ES Fund,但 NBL進一步證實,其已主動投資於一個名為「AIF Currency Arbitrage Fund」之基金,投資總額約620萬美元(約4836萬港元),而該等投資均由NBL以自有資金出資,與泰加保險公司無關 。

不過通告承認,Amber Hill ES Fund與AIF Currency Arbitrage Fund均隸屬於吳宇旗下私人公司,但安山金控已向上述基金的獨立董事確認,某金未有收到NBL約12億港元資金用作申購基金的任何份額。

