▲ 【美股焦點】受惠於元宇宙及加密貨幣 分析：大型科技股將擺脫通脹、繼續上漲

隨利率飆升，股市今年開局困難，納指上周下跌4.5%後，今早段再跌逾2%。但有分析指，由於多項新興技術，美國大型科技股今年將擺脫通脹並繼續上漲；然而，蘋果（美：AAPL）的增長速度可能不如競爭對手那樣快。

新興科技公司料擺脫宏觀影響

數據分析及諮詢公司GlobalData的研究主管Cyrus Mewawalla周一在CNBC節目上表示：「如果科技公司在元宇宙、Web3.0、加密貨幣及量子計算這些領域開展業務，幾乎不管宏觀經濟如何，都會從中受益。」

Mewawalla稱，蘋果上周市值上漲至3萬億美元，但這間iPhone製造商今年的增長速度可能不會像其一些競爭對手那樣快，尤其是要維持現有估值下，「蘋果擁有一個非常強大的生態系統和執行力，所以我認為下行風險很小，但我在其他 大型科技股中看到了更多的上漲潛力。」

亞馬遜Google監管風險最大

他又談及了亞馬遜（美：AMZN）及Google母企Alphabet（美：GOOG），指兩公司暴露最大的監管風險，並面臨廣泛的問題，包括數據、隱私、反壟斷和版權；未來在收購方面亦將受到「高度限制」，包括英國和其他國家正在引入新的併購法律，以防止公司變得過於龐大和強大。

「我認為收購戰略將不得不改變，並且必須考慮到更嚴格的監管審查。」他指。

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