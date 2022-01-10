【內房危機】恒大境外債退守10美元水平　債價普遍創新低

▲ 恒大境外債一度退守至10元水平 股價真反彈仍遙遙無期？

內房近日接連獲有利消息支撐，多隻內房股股價出現反彈。而最早引發市場關注內房債務危機的中國恒大 （03333） ，上周四開始亦連漲兩日，股價回升近9%。不過，恒大股價近日雖有回穩跡象，但恒大美元債續創新低，退守10美元關口，反映債務風險未除，短炒者留意股價波動。

雖然恒大近期股價走勢隨板塊略有回暖，但多隻境外債券報價未見起色，大部分的境外美元債債價仍然維持在14美元以下的水平。當中，恒大一筆於今年11月到期的境外美元債，在一家中資券商的場外交易中，買價一度低見10美元水平，相當於以一折的水平折價出售，惟暫時未見有成交出現。

而據彭博數據顯示，上述的這一筆恒大境外美元債，在去年9月時一度跌至低位14.58美元後回穩，惟該筆債券的價格在近日繼續下挫，並跌穿9月時的最低位，最新報11.7美元，創歷史新低。

另外，恒大地產集團原定將在1月7日至10日期間召開有關「20恒大01」境內人幣債券的債券持有人會議，會議原定計劃審議包括調整本息兌付安排，以及要求發行人承諾「不逃廢債」等。不過，恒大地產集團最新將有關會議舉行的日期延遲至1月13日。

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、敏實、潤地及渣打

相關文章：【恒大3333】恒大退租深圳總部大樓「拆招牌」 總部搬至深圳自有物業、非遷回廣州（有圖）

【恒大危機】華人置業：去年出售恒大股份虧損約78.7億元

記者：梁安琪