  • 19°C
香港時間 : 2022111日 (二) 00:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】恒大境外債退守至10美元水平　債價普遍創新低

股市 23:35 2022/01/10

分享：

恒大境外債一度退守至10元水平　股價真反彈仍遙遙無期？

內房近日接連獲有利信息支撐，多隻內房股股價出現反彈。而最早引發市場關注內房債務危機的中國恒大 （03333） ，上周四開始亦連漲兩日，股價回升近9%。不過，雖然恒大股價近日有回穩跡象，但恒大美元債續創新低，退守10美元關口。

雖然恒大近期股價走勢隨板塊略有回暖，但多隻境外債券報價未見起色，大部分的境外美元債債價仍然維持在14美元以下的水平。當中，恒大一筆於今年11月到期的境外美元債，在一家中資券商的場外交易中，買價一度低見10美元水平，相當於以一折的水平折價出售，惟暫時未見有成交出現。

而據彭博數據顯示，上述的這一筆恒大境外美元債，在去年9月時一度跌至低位14.58美元後回穩，惟該筆債券的價格在近日繼續下挫，並跌穿9月時的最低位，最新報11.7美元，創歷史新低。

另外，恒大地產集團原定將在1月7日至10日期間召開有關「20恒大01」境內人幣債券的債券持有人會議，會議原定計劃審議包括調整本息兌付安排，以及要求發行人承諾「不逃廢債」等。不過，恒大地產集團最新將有關會議舉行的日期延遲至1月13日。

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、敏實、潤地及渣打

 

相關文章：【恒大3333】恒大退租深圳總部大樓「拆招牌」　總部搬至深圳自有物業、非遷回廣州（有圖）

【恒大危機】華人置業：去年出售恒大股份虧損約78.7億元

記者：梁安琪

港股 民企內房股 成交 恒大 債券 中國恒大（03333）

上一篇文章

【美股焦點】受益元宇宙及加密貨幣　分析師：大型科技股將擺脫通脹、繼續上漲

下一篇文章

【Bitcoin】比特幣曾失守4萬關　較11月高位下挫逾4成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新疆爭議】HSBC滙豐據報為受制裁中資企業股東託管股份
【新疆爭議】HSBC滙豐據報為受制裁中資企業股東託管股份
【恒大3333】恒大退租深圳總部大樓「拆招牌」　總部搬至深圳自有物業、非遷回廣州（有圖）
【恒大3333】恒大退租深圳總部大樓「拆招牌」　總部搬至深圳自有物業、非遷回廣州（有圖）
【港股ADR+夜期】阿里巴巴美股低港3%　夜期急跌210點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里巴巴美股低港3%　夜期急跌210點（不斷更新）
【開市9點半】散戶入場接火捧？　4大散戶券商狂掃商湯、貨值逾21億元
【開市9點半】散戶入場接火捧？　4大散戶券商狂掃商湯、貨值逾21億元
【Omicron】惠康及萬寧發言人：有初步陽性個案人士曾短時間逗留店舖理貨
【Omicron】惠康及萬寧發言人：有初步陽性個案人士曾短時間逗留店舖理貨
【HSBC滙豐】滙豐「炒房」主管礙於本港檢疫安排尚未來港 4名環球舵手3名已駐紮中環總行
【HSBC滙豐】滙豐「炒房」主管礙於本港檢疫安排尚未來港 4名環球舵手3名已駐紮中環總行
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款