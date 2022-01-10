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【市場監管】傳美國SEC計劃要求私營巨企提高財務及運營透明度　憂私募融資缺乏監管

股市 23:04 2022/01/10

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【市場監管】傳美國SEC計劃要求私營巨企提高財務及運營透明度　憂私募融資缺乏監管

美國證券交易委員會（SEC）據報計劃迫使獨角獸等大型私營公司提高財務和運營透明度，SEC認為，大型私營公司利用私募集資方式快速崛起，惟私募融資缺乏監管，情況引起當局憂慮。報道引述知情人士指， SEC已開始製定一項計劃，冀要求更多私營公司定期披露財務和運營資料，並考慮收緊投資者進入私募市場的條件，同時要求非上市公司必須向SEC申報更多信息。

美SEC：中國公司必須更具體披露風險　SPAC亦須加強披露，看【下一頁】

私人資本市場已成為越來越受企業歡迎，企業可以從機構及富豪取得大額資金，但無需承擔上市的監管限制，近年獨角獸創企（估值10億美元或以上的創企）的數量仍在繼續增長。

報道稱，SEC上述計劃仍處於早期階段，但估計SEC將面臨位於美國矽谷的企業和石油和天然氣基礎設施等的巨大阻力，因為這些公司嚴重依賴私人市場的資金，現時上市公司必須披露收益、業務前景、風險和薪酬等，但私人企業則認為上述數據相當敏感。

現時聯邦法規下，不論企業是否已進行首次公開招股，若公司擁有超過 2,000 名股東就必須向SEC註冊其證券，並定期披露關鍵信息，但是過去甚少企業超過申報門檻，原因是SEC 允許無限數量的投資者通過同一經紀或投資工具持有股票，但此方法下只會被視為一個股東。

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記者：李哲毅

美股 集資 非上市公司

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