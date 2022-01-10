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【HKTV Mall】香港科技探索去年GMV增一成 自動化商店今年落戶英國曼徹斯特

股樓投資 23:13 2022/01/10

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網購平台HKTV Mall營運商香港科技探索(01137)宣布去年營運數據。2021年全年電子商貿業務訂單總商品交易(GMV)為65.7億元，較2020年的59.5億元增長約10.4％，惟於集團早前定下，該財務年度目標66億至70億元為低。

【2022年部署】瑞銀予恒指今年目標27000點 看好3大板塊 高盛選出近20隻首選港股  詳情請看【下一頁

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單計去年12月，電子商貿業務包括網購平台及門市業務訂單總商品交易額為6.11億元，按年升7％，按月升5.9％；平均每日訂單數量為4.14萬，按年升14％，但按月跌5.9％；平均訂單值為476元，按年跌6.3％，按月升8.9％；平均每日訂單總商品交易額為1,970萬元，按年升7.1％，按月升2.1％。當月活躍使用者為145.7萬元。

【2022年部署】2022年 值得部署的10大收息股  詳情請看【下一頁

集團為香港電子商貿業務訂立今年度主要表現目標，包括HKTV Mall的全年訂單總商品交易額目標為75億至80億元，年度增長為14.2％至21.8％。今年經調整後的扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)，不少於5,000萬元。

海外業務方面，香港科技探索首個推出的自行研發計劃為自動化零售店及系統，預計於今年第三季於英國曼徹斯特推出。

同場加映 【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念 

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撰文 : 李尚毅

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