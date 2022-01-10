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【加密貨幣】Tesla Model 3變身挖礦機？美國車主稱可月賺800美元

理財智慧 20:37 2022/01/10

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加密貨幣近年火熱發展，來自美國三藩市的Tesla車主Siraj Raval，在接受美國《CNBC》訪問時透露，他於2018年購入的Model 3，被他每天花上20小時用來挖加密貨幣，並聲稱每月能淨賺400至800美元，每月充電費用只是30至60美元，不過各位Tesla車主行動前要三思，因為此舉或會失去汽車保養，當中包括8年的電池保養。

【青姐話】金融豬肉即食麵   基建水泥多概念

車主利用一部蘋果M1 Mac Mini電腦，將之連接到Model 3的12V插座為電腦供電，然後再接駁多張顯示卡放置於車前行李箱（Frunk）位置，利用Model 3的電力維持這台「礦機」的運作，這是因為利用電動車挖礦的電費成本可以相對較低。

【2022年部署】2022年值得部署的10大收息股【下一頁

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車主透露當以太幣價格在2021年創高峰時，他每月可以淨賺800美元。不過另一名礦工Chris Allesi亦指出，應該一併將車輛損耗的費用考慮進去，質疑為何要使用4萬至10萬美元的Tesla電動車去挖礦。

【溫股知新】港股暫未有起色   增長股要等消息

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責任編輯：嚴浩文

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