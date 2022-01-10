【教育股風暴】新東方俞敏洪：東方甄選每天銷售額僅幾十萬元「少得可憐」 目前尚有5萬教師

▲ 【教育股風暴】俞敏洪：東方甄選每天的銷售額僅有幾十萬元、少得可憐 目前尚餘教師5萬人

內地「補習教父」、新東方 （09901） 創辦人俞敏洪周末公眾號發文提到新東方業務縮減、裁員6萬人，帖文大熱並成為微博熱搜第一名。俞敏洪今日再度發文稱，目前新東方留存下來的員工老師還有約5萬人，即使新東方在線新推的農產品電商起步不順，但都不可能把新東方關掉，「不管外界如何評價，新東方的發展需要持續下去，我也必須面對困難，帶領大家繼續風雨兼程」。

俞敏洪周末帖文公開後，新東方在線 （01797） 今日股價獲炒作，全日大升9%，收報4.9元，成交1.3億元。新東方港股就升1%，收報14.4元，成交1290萬元。

新東方在線「東方甄選」 每天銷售額「少得可憐」

俞敏洪提到，雖然有人建議他索性把新東方關掉，但那是不可能的事情，從情感上不能接受，現實中也不具備可行性。「我能夠做的，就是帶領新東方團隊，為新東方的未來尋找發展的道路。」

俞敏洪也提到新東方在線 （01797） 創辦的農產品電商平台「東方甄選」發展仍處於起步階段。俞敏洪表示，有很多農業公司和地方政府來找自己，希望和東方甄選合作，助他們帶貨宣傳。而新東方已經成立專門的選品團隊，未來，會有更多優質農產品，進入新東方的貨架。他透露，現在東方甄選處於起步階段，每天的銷售額還少得可憐，僅有幾十萬元。

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、敏實、潤地及渣打

相關報道：

【教育股風暴】新東方在線跌22% 「補習教父」俞敏洪昨晚直播帶貨僅銷售500萬人幣