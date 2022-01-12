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【iMoney有禮】送UBS瑞銀2022年立體霧面利是封乙套(共16個)

理財智慧 19:29 2022/01/12

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【iMoney有禮】送UBS瑞銀2022年立體霧面利是封乙套(共16個)

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農曆新年就快到啦！每年瑞銀集團(UBS AG)的利是封都不會令大家失望。UBS今年以花開富貴及獅子頭金魚為主題，充滿喜慶之餘，再配上立體霧面更覺高貴大方。利是封套裝包含兩款不同尺寸的利是封（長方形利是封8個及正方形利是封8個）。

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截止日期﹕2022年1月17日（下午2時正）

 

鳴謝﹕瑞銀認股證牛熊證團隊 http://warrants.ubs.com/

 

^圖片只供參考

^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。

^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^是次禮品將以平郵寄出。

^iMoney 智富雜誌保留一切更改此活動之權利，恕不另行通知及保留最終決定權。

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