【經濟展望】渣打溫拓思：毋須過分擔心內房衝擊　對中國經濟前景仍樂觀

▲ 渣打集團行政總裁溫拓思籲，市場毋須過分擔心中國的房地產問題，對中國經濟前景仍然樂觀。（會議截圖）

中國接連有內房出現流動性危機。渣打集團 （02888） 行政總裁溫拓思（Bill Winters）表示，毋須過分擔心內房對市場帶來的衝擊，相信中國會繼續積極處理內房等行業的不良貸款，以防演變成系統性風險，目前對中國的經濟前景看法仍然頗樂觀。

溫拓思出席亞洲金融論壇時指，內地奉行的「清零」政策近月因疫情而備受考驗，但由於中國的經濟自給自足（self-sufficient），相信經濟不會受嚴格的防疫政策所影響。

溫拓思預計今年全球經濟將錄得4.5%增長，而貿易增長將預計會增長5%。

同場的英國保誠 （02378） 集團主席Shriti Vadera提醒，美國聯儲局有可能加息，在加息預期下美滙或轉強，可能對部分新興市場有影響，導致資金外流及貨幣貶值。

溫拓思補充，受息率上揚及疫苗接種率不一影響，過去一年半新興市場的表現都跑輸成熟市場，憂慮加息預期下會進一步拖累新興市場的投資氣氛。

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