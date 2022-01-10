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【理財智慧】加密貨幣系列9—何謂穩定幣 加密貨幣與現實世界的橋樑

理財智慧 17:58 2022/01/10

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加密貨幣一向給人的感覺是價格大幅波動，不適合作日常生活用途，如支付功能。例如日常生活買賣，例如最近比特幣短短數日變下挫一成多，商店如接受比特幣支付，短短數日收入便大幅下挫。但其實非所有加完貨幣均會大幅波動，穩定幣（Stable Coin）的價格便與現實世界掛鈎。

【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

穩定幣是與現實世界資產掛釣的加密貨幣，例如與美元或黃金掛鈎，當美元或黃金價格出現變化，穩定幣的價格亦會因此改變。情況與ETF類似，且運作機制亦相若。主動的機制是穩定幣發行人，如泰達幣（USDT）發行人Tether，在市場上獲得美元，再在區塊鏈上發行等值的USDT，用家獲得USDT後，就可以以USDT進行買賣、儲蓄等不同用途。

【新春優惠】最高獲1.88萬元電子禮券 ELEMENTS圓方推多重消費優惠：【下一頁

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用家主要有兩種方法獲得穩定幣，第一是直接在市場購買，例如在幣安（Binance）上以C2C形式，以現金買入USDT。第二，向發行商直接買入，例如發行商收到美元現金，便會在區塊鏈上發行穩定幣予客人。

穩定幣另一個重要用途，是加密貨幣與現實世界的橋樑。很多時，投資者若果想沽出某隻加密貨幣，會將之轉換成穩定幣，待將來有需要再入市。因為如果將沽出的加密貨幣轉用現金，以現金買加密貨幣會相對麻煩，例如要在不同戶口之間調動，入市有阻礙。將資金以穩定幣形式儲存，是最方便的選擇。

同場加映:【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

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撰文 : 龍瑞成

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